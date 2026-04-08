Šest namirnica koje prirodno pomažu kod zatvora

Zatvor je stanje koje podrazumijeva otežano ili rijetko pražnjenje crijeva, često praćeno nelagodom, nadutošću i bolom. Najčešće je povezan s ishranom, unosom tečnosti i načinom života.
Određene namirnice mogu značajno pomoći u regulaciji probave i poboljšanju redovnosti stolice.
Mljevene lanene sjemenke
Bogate su topljivim i netopljivim vlaknima koja potiču rad crijeva. Redovna konzumacija može poboljšati učestalost i konzistenciju stolice. Preporučuje se koristiti mljevene, jer se lakše probavljaju od cijelih sjemenki.
Kivi
Ovo voće može ubrzati probavu i povećati volumen stolice. Konzumacija dva kivija dnevno može pomoći kod zatvora, čak i kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva. Enzim aktinidin dodatno olakšava kretanje hrane kroz probavni trakt.
Chia sjemenke
U kontaktu s tečnošću stvaraju gel koji pomaže omekšavanju stolice i olakšava pražnjenje. Već dvije kašike dnevno osiguravaju značajnu količinu vlakana.
Zob
Zobene pahuljice i mekinje bogate su vlaknima koja pomažu hidrataciji i lakšem pražnjenju crijeva. Preporučuju se kao dio doručka, uz dodatak voća i sjemenki.
Suhe šljive
Sadrže vlakna i sorbitol, prirodni spoj s laksativnim djelovanjem. Već nekoliko šljiva ili manja količina soka može potaknuti rad crijeva, ali treba paziti na količinu zbog mogućih nuspojava poput nadutosti.
Kafa
Kofein stimuliše rad crijeva i podstiče kontrakcije probavnog sistema. Topli napici poput kafe mogu dodatno ubrzati probavu i pomoći kod zatvora.