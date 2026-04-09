Tihi saveznik zdravlja: Zašto su tikvice superhrana

Tikvice su namirnica koja se lako uklapa u gotovo svaki obrok – kuhane, pečene, u supama, varivima, salatama ili čak desertima. Iako ih najčešće smatramo povrćem, botanički pripadaju voću iz porodice tikvenjača, zajedno s krastavcima i bundevama.

Ova lagana i nutritivno bogata namirnica sadrži vitamine A, C, K i B-kompleksa, te minerale poput kalija, magnezija i mangana. Posebno je važno jesti je s korom, jer se tu nalazi najveći dio antioksidanasa.

Tikvice imaju brojne koristi za zdravlje. Podržavaju probavu zahvaljujući vlaknima i vodi, pomažu u regulaciji šećera u krvi i doprinose zdravlju srca smanjenjem lošeg holesterola. Također štite vid zahvaljujući luteinu i beta-karotenu, te pomažu u održavanju tjelesne težine jer dugo daju osjećaj sitosti.

Njihovi nutrijenti utiču i na kožu, energiju i raspoloženje, dok protuupalna svojstva doprinose opštem zdravlju organizma.

Osim toga, tikvice su izuzetno svestrane u kuhinji – mogu se pripremati na bezbroj načina, od klasičnih jela do zdravih varijanti poput "špageta" od tikvica.