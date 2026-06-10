Mislite da je voće čisto nakon pranja: Evo šta na njemu može ostati

Voće i povrće nezaobilazan su dio zdrave ishrane, ali posljednji slučajevi pronalaska povećanih količina pesticida u pojedinim namirnicama ponovo su otvorili pitanje koliko su proizvodi koje svakodnevno kupujemo zaista čisti.

Stručnjaci ističu da običnim pranjem vodom nije uvijek moguće ukloniti sve ostatke pesticida i drugih nepoželjnih materija. Iako se na taj način uklanja površinska prljavština, određeni tragovi hemikalija mogu ostati na namirnicama.

Posebna pažnja preporučuje se kod proizvoda poput salate, jagoda, malina i paradajza, koji se često konzumiraju svježi. Zbog toga se savjetuje temeljito pranje i korištenje dodatnih metoda čišćenja koje mogu doprinijeti uklanjanju većeg dijela nečistoća.

Iako stručnjaci poručuju da nema mjesta panici, naglašavaju da informisanost i pravilna priprema hrane mogu pomoći u smanjenju izloženosti ostacima pesticida i povećati sigurnost svakodnevne ishrane.