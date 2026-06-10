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PRIRODNA HIDRATACIJA

Nije samo lubenica: Deset vrsta voća koje pomažu organizmu da ostane hidriran

Osim vode, pravilan izbor voća može pomoći tijelu da lakše podnese visoke temperature i nadoknadi tečnost

Voće bogato vodom pomaže hidrataciji tokom vrućih dana. Platforma X

I. Š.

prije 16 minuta

Tokom toplijih mjeseci posebno se preporučuje unos namirnica bogatih vodom, jer pomažu organizmu da održi optimalnu hidrataciju. Iako je voda najvažniji izvor tečnosti, voće i povrće bogato vodom može značajno doprinijeti dnevnim potrebama organizma.

Stručnjaci navode da ove namirnice osim vode sadrže vitamine, minerale, vlakna i antioksidanse koji pozitivno djeluju na cijeli organizam.

Među voćem i namirnicama koje se izdvajaju po visokom udjelu vode nalaze se:

- Krastavac

- Paradajz

- Lubenica

- Jagode

- Grejp

- Dinja

- Breskve

- Brusnice

- Ananas

- Maline

Krastavci i paradajz sadrže i preko 90 posto vode, dok su lubenica, jagode i grejp također među najbogatijim izvorima hidratacije. Ostalo voće iz liste dodatno doprinosi unosu tečnosti i važnih nutrijenata.

Redovan unos ovih namirnica može pomoći tijelu da lakše podnese visoke temperature i ostane hidrirano tokom dana.

# LUBENICA
# DINJA
# ISHRANA
# BRESKVA
# ZDRAVLJE
# HIDRATACIJA
# PRIRODA
# KRASTAVAC
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