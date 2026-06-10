Nije samo lubenica: Deset vrsta voća koje pomažu organizmu da ostane hidriran

Tokom toplijih mjeseci posebno se preporučuje unos namirnica bogatih vodom, jer pomažu organizmu da održi optimalnu hidrataciju. Iako je voda najvažniji izvor tečnosti, voće i povrće bogato vodom može značajno doprinijeti dnevnim potrebama organizma.
Stručnjaci navode da ove namirnice osim vode sadrže vitamine, minerale, vlakna i antioksidanse koji pozitivno djeluju na cijeli organizam.
Među voćem i namirnicama koje se izdvajaju po visokom udjelu vode nalaze se:
- Krastavac
- Paradajz
- Lubenica
- Jagode
- Grejp
- Dinja
- Breskve
- Brusnice
- Ananas
- Maline
Krastavci i paradajz sadrže i preko 90 posto vode, dok su lubenica, jagode i grejp također među najbogatijim izvorima hidratacije. Ostalo voće iz liste dodatno doprinosi unosu tečnosti i važnih nutrijenata.
Redovan unos ovih namirnica može pomoći tijelu da lakše podnese visoke temperature i ostane hidrirano tokom dana.