Nikad ne biste pomislili šta sve utiče na apetit: Trikovi kojima možete "prevariti" mozak i jesti zdravije

Zvuk pečenja odreska na tavi ili otvaranja limenke omiljenog napitka često već sam po sebi budi osjećaj želje i iščekivanja. Slično tome, muzika koju slušamo tokom obroka može značajno utjecati na način na koji doživljavamo hranu, iako toga često nismo svjesni.

Kako objašnjava Čarls Spens (Charles Spence), psiholog sa Univerziteta Oxford koji proučava nauku o prehrani, okus ne nastaje samo u ustima, u njegovom stvaranju učestvuju sva naša čula, od zvuka i mirisa do vida i dodira.

Prije nego što bilo šta okusimo, naš mozak već stvara očekivanja o hrani na osnovu njenog izgleda, zvuka, mirisa i teksture. Iako toga uglavnom nismo svjesni, informacije koje dobijamo putem očiju, ušiju, nosa i dodira igraju ključnu ulogu ne samo u tome koliko uživamo u hrani, nego i koliko ćemo je pojesti.Istraživanja pokazuju da možemo iskoristiti ove spoznaje kako bismo donosili zdravije prehrambene odluke.

Čuvajte se privlačne ambalaže

Prilikom kupovine naše oči imaju presudnu ulogu.

Boje ambalaže, logotipi brendova pa čak i sjaj pakovanja utječu na očekivanja koja imamo od proizvoda.

Jedno istraživanje pokazalo je da su ispitanici češće birali fotografije zdrave hrane kada su njihove boje bile izraženije, čak i kada se pored njih nalazila manje zdrava opcija.

Smeđa, zelena i bijela ambalaža često se povezuju sa zdravijim proizvodima, dok crvena, žuta i ljubičasta više asociraju na ukusne, ali manje zdrave namirnice.

Stručnjaci savjetuju da slatkiše i grickalice iz šarenih pakovanja kod kuće prebacite u neprozirne posude kako biste smanjili iskušenje.

Izbjegavajte iskušenja na kasi

Većina ljudi bira proizvode koji su im najbliži ili u visini očiju.

Trgovci to dobro znaju pa najprivlačnije proizvode često postavljaju upravo na takva mjesta.

Zato su slatkiši i grickalice često smješteni uz kase.

Istraživanja pokazuju da uklanjanje nezdravih proizvoda iz tog prostora značajno smanjuje impulsivnu kupovinu, dok postavljanje voća povećava njegovu prodaju.

Prilikom sljedeće kupovine zavirite i na manje uočljive police – tamo često možete pronaći zdravije opcije.

Jedite iz težih zdjela i tanjira

Način serviranja hrane također utječe na naš doživljaj okusa.

Desert poslužen na bijelom okruglom tanjiru često se doživljava slađim nego isti desert poslužen na crnom četvrtastom tanjiru.

Zanimljivo je da težina tanjira ili zdjele može utjecati na osjećaj sitosti.

Istraživanja pokazuju da ljudi očekuju veći osjećaj sitosti kada jedu iz težeg posuđa.

Također, teži pribor za jelo može učiniti da hranu doživimo ukusnijom.

Uljepšajte tanjir

Izgled hrane značajno utječe na to koliko ćemo uživati u obroku.

U jednoj studiji istraživači su salatu aranžirali poput umjetničkog djela, što je učesnike navelo da je ocijene ukusnijom i vrijednijom.

Dodavanje šarenog povrća i svježeg zelenog lišća može povećati privlačnost jela i podstaći vas da posegnete za zdravijim namirnicama.

Slušajte laganiju muziku

Zvuk može utjecati na brzinu kojom jedemo, ali i na percepciju okusa.

Sporija muzika često nas navodi da jedemo sporije i unosimo manje kalorija.

Visoki tonovi povezani su sa slatkoćom, dok niži tonovi mogu pojačati osjećaj gorčine.

S druge strane, gledanje televizije ili korištenje mobilnog telefona tokom jela odvlači pažnju i može dovesti do prejedanja.

Zvukovi prirode i opuštajuća muzika mogu pomoći u donošenju boljih prehrambenih odluka.

Ista količina hrane, manje kalorija

Ljudi uglavnom jedu slične količine hrane bez obzira na broj kalorija.

Zbog toga stručnjaci preporučuju povećanje udjela povrća u jelima.

Dodavanjem pasirane cvjetače, špinata ili drugog povrća moguće je smanjiti kalorijsku vrijednost obroka i do 25 posto, a da pritom osjećaj sitosti ostane isti.

Pazite na slatkiše

Naše odluke o hrani često nisu rezultat gladi.

Mirisi, prizori i drugi vanjski podražaji mogu nas navesti da jedemo čak i kada smo siti.

Istraživači su otkrili da samo gledanje slatkiša može pojačati želju za njima, bez obzira na to da li smo gladni.

Zato je važno obratiti pažnju na okruženje u kojem jedemo i kupujemo hranu.

Kada bolje razumijemo kako naša čula uzječu na prehrambene navike, lakše možemo donositi zdravije odluke i kontrolisati unos kalorija.