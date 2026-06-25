Tri čaše gaziranog pića na vrućini mogu dodatno dehidrirati organizam

Tokom velikih ljetnih vrućina mnogi posežu za hladnim gaziranim pićima vjerujući da će se tako najbrže osvježiti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da slatki gazirani napici ne hidriraju tijelo kao voda, a mogu dodatno pojačati dehidraciju.

Tri čaše gaziranog pića mogu unijeti veliku količinu šećera u organizam. Kada je koncentracija šećera visoka, tijelo koristi dodatnu vodu kako bi ga razgradilo i izbacilo. Zbog toga osoba može osjećati još veću žeđ, naročito kada se već znoji zbog visokih temperatura.

Lažni osjećaj svježine

Mjehurići, hladnoća i kiselost gaziranog napitka stvaraju kratkotrajan osjećaj osvježenja. Kiselost može pojačati lučenje pljuvačke, pa suha usta nakratko nestanu. Međutim, to ne znači da je tijelo dobilo dovoljno tečnosti.

Ako napitak sadrži kofein, on kod nekih osoba može dodatno pojačati mokrenje. Kombinacija šećera, vrućine i znojenja može opteretiti organizam, posebno bubrege i srce.

Voda je najbolji izbor

Gazirana i zaslađena pića mogu uticati i na zdravlje zuba jer šećer i kiseline oštećuju zubnu gleđ. Nakon kratkotrajnog naleta energije često slijedi pad, uz umor, slabost i lošiju koncentraciju.

Za hidrataciju tokom vrućih dana najbolji izbor je voda. Ako vam je obična voda bezukusna, možete joj dodati kriške limuna, krastavca, listove mente ili malo bobičastog voća.

Dobar izbor mogu biti i nezaslađeni biljni čajevi, ohlađeni i posluženi s ledom. Redovno unošenje vode pomaže tijelu da lakše podnese visoke temperature i smanjuje rizik od dehidracije.