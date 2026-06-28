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LISTA "RASHLAĐIVAČA"

Koje voće najbolje osvježava tokom ljetnih vrućina?

Prednost se daje svježem voću koje rashlađuje i obnavlja energiju

Prva na listi je lubenica. Društvene mreže

Dž. B.

28.6.2026

Tokom ljetnih vrućina tijelu je potrebna dodatna hidratacija, a najbolje je potražiti osvježenje u voću koje sadrži visok procenat vode i prirodnih elektrolita.

Na vrhu liste nalazi se lubenica, koja sadrži više od 90 posto vode i pomaže u brzom rashlađivanju organizma. Osim nje, dinja je također odličan izbor jer je lagana, slatka i lako probavljiva, a istovremeno hidrira tijelo.

Krastavac, iako se često smatra povrćem, botanički spada u voće i jedan je od najefikasnijih prirodnih "rashlađivača". Bogat je vodom i idealan za osvježavajuće salate.

Jagode, breskve i narandže dodatno doprinose hidrataciji i obezbjeđuju vitamine C i antioksidanse, koji pomažu organizmu da se lakše nosi s visokim temperaturama.

Stručnjaci savjetuju da se tokom vrućih dana izbjegava teška i masna hrana, a prednost da svježem voću koje rashlađuje i obnavlja energiju.

# VRUĆINE
# VOĆE
# HIDRATACIJA TIJELA
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