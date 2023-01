Brza hrana je jedna od najgorih namirnica za našu jetru, ovo je razlog

Brza hrana dolazi s velikom količinom negativnih nuspojava, a iako je pristupačna i praktična, potencijalno može izazvati loše posljedice po vaše zdravlje ako je konzumirate redovno.

Kratkoročno, poznato je da ova hrana može izazvati skok šećera u krvi, povećati krvni pritisak i pridonijeti prejedanju. Dugoročno, česta konzumacija brze hrane može dovesti do povećanog rizika od pretilosti, bolesti srca i dijabetesa tipa 2.

Najnovije istraživanje

A sada, zahvaljujući najnovijem istraživanju, znamo da ova vrsta hrane također može pridonijeti masnoj jetri.

Novo proučavanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology otkrila je vezu između brze hrane i masne jetre, naročito kod onih ljudi koji su pretili ili dijabetičari. Naime, kod ljudi sa suvišnim kilogramima ili dijabetesom nivoa masti u jetri značajno su se povećale ako je petina njihove dnevne prehrane sadržavala brzu hranu.

Nakupljanje masti

Za one bez ovih stanja, ista količina dnevne brze hrane također je povećala masnoću u jetri, samo ne toliko drastično, donosi Eat This.

Drugim riječima, kod ljudi kojima brza hrana obuhvaća oko 20 posto dnevne prehrane, to može dovesti do umjerenog do ozbiljnog nakupljanja masti u jetri. Ovo otkriće je presudno jer je, prema mišljenju glavne autorice studije Ani Kardašian (Kardashian), ovo je jedna od prvih studija koja specifično povezuje brzu hranu s bolešću masne jetre.