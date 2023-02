Šta se dešava s tijelom ako svakog dana jedete mandarine

Vitamin C nije koristan samo za kožu, već jača i imunitet, što je posebno važno zimi zbog brojnih virusa. Također, sprečava bolesti i podiže raspoloženje. To voće sadrži i manju količinu kalcija koji jača kosti.

Čuvaju srce

Antioksidansi u mandarinama, kao i kalij, mogu da poboljšaju zdravlje srca i da smanje faktore rizika od srčanih oboljenja.

Naime, mandarine poboljšavaju funkciju krvnih sudova, snižavaju nivoe triglicerida i LDL (lošeg) holesterola u krvi. Na taj način se smanjuje rizik od ateroskleroze, odnosno sužavanja arterija uzrokovanog nakupljanjem masti, što je najčešći uzrok srčanih oboljenja.

Oprez s količinom

Iako su izuzetno zdrave, stručnjaci upozoravaju da ne treba pretjerivati s količinom pojedenih mandarina. Preporučena doza je do 7 komada dnevno. Previše vitamina C može dovesti do problema sa želucem i probavom, odnosno može da dođe do dijareje.