Šest vrsta voća i povrća ima otrovne dijelove koji nisu za jelo

Otrovne dijelove ima dosta namirnica koje koristimo u svakodnevnoj ishrani ili sezonski, i svaki taj dio predstavlja prijetnju za zdravlje i može dovesti do fatalnih ishoda. Možda je to nekima manje poznato, ali u nekom voću i povrću može se pronaći poneki opasni, nejestivi dio.

Prema objašnjenju stručnjaka, biljke su morale na neki način da se prilagode kako bi opstale u prirodi pa su tako neke razvile otrove kako ih razni grabljivci ne bi pojeli.



Otrovne dijelove imaju razni plodovi kako bi se odbranili od grabljivica iz prirode.

Poznato je da gljive ne treba brati i konzumirati ako niste njihov dobar poznavalac, jer postoji potencijalni rizik da se od nekih otrujemo. Potencijalni rizik od trovanja postoji i među plodovima koje konzumiramo svakog dana.

Sjemenke jabuka i koštunjavog voća

Ako ste ikada slučajno zagrizli košticu jabuke, sigurno ste osjetili da imaju neprijatan, gorak okus. Sličan okus imaju i koštice drugog voća kao što su kajsije, breskve ili šljiva. Upravo taj gorak okus je njihova zaštita koju te biljke koriste kako bi se „odbranile“ od ljudi i životinja, koji ih tako gorke ne bi konzumirali. Neprijatan okus potječe od takozvanog amigdalina. Amigdalin je cijanogeni glikozid koji se nalazi u sjemenkama badema i drugog koštunjavog voća. Također, amigdalin se pretvara u cijanid kada se pomiješa s kiselinom u ljudskom probavnom sistemu. A čak i u niskim dozama, cijanid može da izazove ubrzano disanje, napade, pa čak i smrt. Gutanje nekoliko sjemenki jabuke neće da ima izazvati probleme, ali treba izbjegavati usitnjene koštice kao dodatak jelu.

Nedovoljno kuhani grah

Mnoge mahunarke mogu da uznemire želudac ako nisu dovoljno kuhane, a posebno je važno obratiti pažnju kako se priprema grah. Prema istraživanju The University of Iowa, crveni grah sadrži fitohemaglutinin (PHA) – biljni lektin koji može da izazove bolove u stomaku, mučninu, dijareju i povraćanje ako grah nije pravilno pripremljen. Potrebno je samo 4 do 5 sirovih zrna graha da izazovu ove neželjene efekte. Kuhanjem se ova hemikalija razgrađuje, zbog čega je važno grah dobro skuhati. Od svih sorti, sirovi crveni grah ima najvišu koncentraciju lektina.

Listovi, korijen i stabljike paradajza

Listovi, korijen i stabljike paradajza spadaju u otrovne dijelove jer sadrže alkaloid tomatin, koji je blago toksičan ako se konzumira u velikim količinama. Ukoliko se neki od ovih dijelova paradajza slučajno pojede, čovjek može da dobije želudačne tegobe. Međutim, za razliku od ljudi, životinje su mnogo osjetljivije. Zbog toga se vlasnicima pasa i mačaka, naprimjer, koji vole da žvaču razne travke, savjetuje da svoje ljubimce drže dalje od stabljika paradajza jer su za njih ove hemikalije mnogo toksičnije.

Proklijali krompir

Iako je krompir siguran za jelo čak i nakon što proklija, postoje dijelovi koje treba ukloniti kako bi se zaštitili od bolesti. Klice su dio krompira, od koje može da iznikne nova biljka, a sadrže hemijsko jedinjenje – glikoalkaloid koji može da izazove glavobolju, povraćanje, mučninu, dijareju, konfuziju, glavobolju ili druge probleme s varenjem. Glikoalkaloidi čine da krompir izgleda zeleno kada je izložen svjetlosti. Kora krompira također sadrži ta hemijska jedinjenja i zbog toga je najsigurnije jesti krompir bez kore, ili pak s dobro pečenom korom. Zelenu koru krompira ipak treba oguliti prije kuhanja kako bi se izbjegla potencijalna negativna reakcija.

Sirovi indijski orah

Indijski oraščić je plod, ustvari sjeme indijskog oraha, biljke porijeklom iz Amazonije. Ljuske indijskih oraščića prekrivene su anakardinskom kiselinom, koja je srodna kiselini koja se nalazi u otrovnom bršljanu. Zato nikada nećete vidjeti indijske oraščiće koji se prodaju u ljusci poput kikirikija, nego gotovo uvijek su dostupni pečeni kako bi se izbjeglo potencijalno trovanje.

Bobice zove

Čaj i sok od zove su tradicionalni, ali i ljekoviti napici na našim prostorima, ali je manje poznato da nezrele bobice, kora i listovi crne zove mogu izazvati mučninu, povraćanje, kao i grčeve u stomaku. Isti simptomi mogu da se jave ako se jedu sveže bobice zove, a toksičnost nestaje termičkom obradom bobica.

Muškatni oraščić

Muškatni oraščić najviše se koristi kao dodatak poslastica i daje lijep, orašasti okus kada se u malim količinama doda u peciva. Ali ako se jede na kašičicu, može izazvati velike probleme u organizmu i probavnom sistemu jer samo dvije kašičice mogu da budu toksične za tijelo zbog miristicina. Miristicin je ulje koje može izazvati halucinacije, pospanost, vrtoglavicu, konfuziju i napade, zbunjenost... Nekoliko prstohvata muškatnog oraščića, koji se dodaju jelu, sigurni su za konzumaciju i neće izazvati posljedice, ali sve više od toga može da naruši zdravlje.