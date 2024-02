Konzumacija ovog jela do tri puta dnevno može smanjiti obujam struka

Konzumiranje do tri porcije kimchija dnevno moglo bi smanjiti količinu masnog tkiva na trbuhu, potencijalno smanjujući rizik od dijabetesa, pokazalo je veliko istraživanje.

Istraživanje na 115 hiljada ljudi

Kimchi je tradicionalno korejsko jelo napravljeno od fermentiranog povrća, poput kupusa i rotkvice. Istraživanje, provedeno na 115 hiljada ljudi koje su napravili istraživači sa Sveučilišta Chung Ang u Južnoj Koreji, pokazalo je da muškarci koji pojedu tri porcije kimchija dnevno imaju manje šanse za probleme s prekomjernom težinom i manje sala na trbuhu, dok su kod žena to dvije do tri porcije, prenosi Daily Mail.

Sudionici su ispunjavali upitnik o tome koliko često jedu različite vrste hrane, birajući između manje od jedne porcije dnevno, jedne do dvije porcije dnevno, dvije do tri, tri do pet i više od pet dnevno. Kako biste dobili bolju sliku o količini jedne porcije ovog jela, porcija kimchija od kupusa ili rotkvice sadrži 50 grama, dok porcija vodenastog kimchija ima 95 grama. Jedna porcija od 50 g otprilike je jedna trećina šalice.





Što su pokazali rezultati?

Kod muškaraca tri ili više porcija kimchija od kupusa povezano je s 10-postotnom nižom prevalencijom prekomjerne tjelesne težine i 10-postotnom nižom prevalencijom razine abdominalnog sala u usporedbi s manje od jedne porcije dnevno. Kod žena dvije do tri porcije kimchija dnevno bile su povezane s osam posto nižom prevalencijom prekomjerne tjelesne težine.

Rezultati istraživanja pokazuju da upravo ovaj omjer, odnosno količina kimchija u danu, ostvaruje najbolje rezultate. Pretjerana konzumacija kimchija može utjecati na povećanje obujma struka, a samim time i na prekomjernu težinu.

Istraživači su komentirali da "prekomjerna konzumacija ukazuje na potencijal povećanja prevalencije prekomjerne težine", prenosi Daily Mail.