Uzmite jabuku ako ste gladni: Nemojte je zagristi, već uradite ovo

Naučnici su otkrili da postoji jedan način da skinete višak kilograma i to bez znojenja i pridržavanja neke dijete. Oni tvrde da samo udisanje određenih mirisa kada ogladnite može dovesti do gubitka kilograma tako što će vam smanjiti apetit.

U istraživanju, objavljenom u magazinu "Journal of Neurological and Orthopaedic Surgery", koje je vodio doktor neurolog Alan Hirsč učestvovale su 3.193 gojazne osobe koje su podvrgnute inhalaciji raznih mirisa kada su osjetile glad, piše "New York Times".

Ispitanici koji su se inhalirali gubili su mjesečno u prosjeku oko dva kilograma, a među najefikasnijim mirisima izdvojili su se mirisi jabuke i mente, prenosi Najžena.rs.