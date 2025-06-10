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JEDNOSTAVAN TRIK

Salata vam više nikad neće propasti u frižideru

Zelena salata često uvene nakon samo nekoliko dana, ali uz ovaj trik može ostati svježa i do dvije sedmice

Rješenje za dužu svježinu salate. Freepik

M. A.

10.6.2025

Zelena salata je čest dodatak ljetnim jelima – bilo da je jedete samu, u sendviču ili kao prilog. Međutim, zbog visokog udjela vode, brzo propada i idealna je podloga za razvoj bakterija i plijesni ako se ne skladišti pravilno.

Jednostavno rješenje za dužu svježinu

Kako biste spriječili da vam salata uvene već nakon nekoliko dana, dovoljno je primijeniti jednostavan trik.

Prvo je potrebno odstraniti donji dio glavice salate, jer se tu najčešće zadržavaju bakterije koje ubrzavaju kvarenje. Nakon toga, pojedinačne listove zamotajte u čistu kuhinjsku krpu ili papirni ubrus.

Tako zamotane listove stavite u plastičnu vrećicu sa zatvaračem i odložite u frižider. Krpa upija višak vlage, a istovremeno štiti salatu od bakterija, čime se znatno usporava proces truljenja.

Za maksimalan učinak, preporučuje se da krpu mijenjate svakih nekoliko dana. Na taj način, salata može ostati svježa i do dvije sedmice duže nego inače.

Djeluje i na drugo lisnato povrće

Ova metoda nije korisna samo za zelenu salatu – jednako dobro funkcioniše i za špinat, blitvu, kelj, rikolu i ostalo lisnato povrće.

# ZELENA SALATA
# SALATA
# SAVJET
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