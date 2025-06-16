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PAMETNA ISHRANA

Šest najboljih proteina za zdravo mršanje nakon četrdesete

Redovno konzumiranje ovih namirnica doprinosi vitalnosti

Zdravo mršavljenje nakon 40-te. Platforma X

S. B.

16.6.2025

Nakon 40. godine, tijelo se mijenja – metabolizam usporava, mišićna masa opada, a imunitet slabi. Zbog toga postaje posebno važno unositi dovoljno kvalitetnih proteina.

Osim što grade i čuvaju mišiće, proteini pomažu u kontroli šećera u krvi i jačanju odbrambenog sistema.

Najbolji izvori proteina za osobe 40+ uključuju:

1. Jaja – puna esencijalnih aminokiselina i vitamina, odlična za mozak i imunitet.

2. Grčki jogurt – bogat proteinima i probioticima, odličan za crijeva i sitost.

3. Pileća prsa – nemasni izvor proteina i B vitamina, pomažu u održavanju energije i metabolizma.

4. Leća – biljni protein s vlaknima, željezom i magnezijem, stabilizira šećer i pomaže probavi.

5. Tofu – biljni protein s kalcijem i izoflavonima, posebno koristan ženama u menopauzi.

6. Losos – bogat omega-3 masnim kiselinama, vitaminom D i proteinima, dobar za srce, mozak i raspoloženje.

Redovno konzumiranje ovih namirnica doprinosi vitalnosti, hormonalnoj ravnoteži i jačem imunitetu u srednjim godinama.

# PROTEINI
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# ISHRANA
# ŽIVOT
# TIJELO
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