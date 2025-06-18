Svježe ili smrznute: Koji je najbolji način da jedete borovnice?

Borovnice koje se prodaju smrznute obično se beru u trenutku najveće zrelosti, pa se odmah blanširaju i duboko zamrznu. Na taj način zadržavaju većinu hranjivih sastojaka, uključujući antioksidanse i vitamin C.

Šta se dešava s nutrijentima kada se bobice zamrznu?

Zamrzavanje stvara sitne kristale leda u ćelijama borovnice, koji oštećuju njihove zidove. Zvuči loše – ali nije: tako se lakše oslobađaju antocijanini, moćni antioksidansi koji daju borovnicama tamnoplavu boju i povezani su sa zaštitom srca, krvnih sudova i mozga.

Kod svježih borovnica, s druge strane, sve zavisi od toga koliko su dugo putovale i koliko su stajale na policama. Dug transport i skladištenje mogu dovesti do gubitka osjetljivih nutrijenata, posebno vitamina C.

Razlika u okusu i teksturi – ali ne i u zdravlju

Smrznute borovnice su često mekše kad se odmrznu, što nekima ne odgovara za voćne salate ili ako ih jedete iz ruke.

Ali za smoothije, zobene kaše, kolače ili umake – odličan su izbor.

Većina kvalitetnih smrznutih borovnica nema dodatog šećera ni aditiva.

Svježe ako su lokalne – inače, birajte smrznute

Ako imate pristup domaćim, svježe ubranim borovnicama, naravno da su one najbolji izbor.

Ali ako birate između uvoznih svježih koje su dane provele u transportu i smrznutih koje su obrađene odmah nakon berbe – smrznute su vrlo često jednako dobre, ako ne i bolje.