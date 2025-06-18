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IZNENAĐUJUĆI ODGOVOR

Svježe ili smrznute: Koji je najbolji način da jedete borovnice?

Borovnice su pune su vitamina, antioksidansa i vlakana. Naime logično je pomisliti da su svježe uvijek bolji izbor, ali istina je malo drugačija

Smrznute borovnice mogu imati veću nutritivnu vrijednost od svježih. Freepik

M. A.

18.6.2025

Borovnice koje se prodaju smrznute obično se beru u trenutku najveće zrelosti, pa se odmah blanširaju i duboko zamrznu. Na taj način zadržavaju većinu hranjivih sastojaka, uključujući antioksidanse i vitamin C.

Šta se dešava s nutrijentima kada se bobice zamrznu?

Zamrzavanje stvara sitne kristale leda u ćelijama borovnice, koji oštećuju njihove zidove. Zvuči loše – ali nije: tako se lakše oslobađaju antocijanini, moćni antioksidansi koji daju borovnicama tamnoplavu boju i povezani su sa zaštitom srca, krvnih sudova i mozga.

Kod svježih borovnica, s druge strane, sve zavisi od toga koliko su dugo putovale i koliko su stajale na policama. Dug transport i skladištenje mogu dovesti do gubitka osjetljivih nutrijenata, posebno vitamina C.

Razlika u okusu i teksturi – ali ne i u zdravlju

Smrznute borovnice su često mekše kad se odmrznu, što nekima ne odgovara za voćne salate ili ako ih jedete iz ruke.

Ali za smoothije, zobene kaše, kolače ili umake – odličan su izbor.

Većina kvalitetnih smrznutih borovnica nema dodatog šećera ni aditiva.

Svježe ako su lokalne – inače, birajte smrznute

Ako imate pristup domaćim, svježe ubranim borovnicama, naravno da su one najbolji izbor.

Ali ako birate između uvoznih svježih koje su dane provele u transportu i smrznutih koje su obrađene odmah nakon berbe – smrznute su vrlo često jednako dobre, ako ne i bolje.

# ISHRANA
# BOROVNICE
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