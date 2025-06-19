Zdrave zamke: Pet namirnica koje sabotiraju mršavljenje

Iako mnogi žele zdravije navike i vitkiju liniju, put prema tome često je zamagljen proizvodima koji se lažno predstavljaju kao "zdravi". Prema riječima nutricionista, brojni svakodnevni proizvodi iz kuhinje zapravo doprinose debljanju i metaboličkim poremećajima.

Nutricionistica Liza Ričardz (Lisa Richards) ističe da su visoko prerađene namirnice i proizvodi s dodanim šećerima među glavnim krivcima.

- Neki od tih proizvoda mogu izazvati inzulinsku rezistenciju i ometati normalne metaboličke procese - navodi Ričardz.

U nastavku pročitajte koje su to namirnice – i kako ih možete zamijeniti zdravijim izborima.

1. Voćni jogurt – šećerna zamka

Iako se voćni jogurt često smatra praktičnim i zdravim obrokom, istina je da većina takvih proizvoda sadrži visoke količine dodanih šećera i umjetnih aroma.

- Neki voćni jogurti imaju toliko šećera da mogu pridonijeti debljanju i drugim zdravstvenim problemima - upozorava Ričardz.

Umjesto toga birajte obični grčki jogurt, bez dodataka, i sami dodajte svježe voće ili kašičicu meda.

2. Bijeli hljeb – prazan izvor energije

Napravljen od rafiniranog brašna, bijeli hljeb ima visok glikemijski indeks, što dovodi do naglih oscilacija šećera u krvi i bržeg nakupljanja masnoća.

Prebacite se na integralni hljeb ili hljeb od bademovog i kvinojinog brašna.

3. Mafini – desert u prerušku

Mnogi industrijski mafini sadrže visoke količine rafiniranog šećera, bijelog brašna i nezdravih masnoća. Ako volite mafine, pripremite ih kod kuće s cjelovitim sastojcima, smanjenim šećerom i zdravim masnoćama.

4. Granola pločice – skrivene kalorije iza zdrave etikete

Iako se promoviraju kao zdrava užina, mnoge granola pločice zapravo sadrže prerađene žitarice, šećere i nezdrave masnoće. Birajte domaće energetske pločice od orašastih plodova, zobi, meda i prirodnog suhog voća.

5. Prerađeno meso – praktično, ali štetno

Salame, viršle i slični proizvodi puni su natrija, nitrata i zasićenih masti, što može izazvati zadržavanje vode, povišen krvni pritisak i slabiji rad metabolizma. Odlučite se za nemasne izvore proteina poput piletine, puretine, jaja i ribe.