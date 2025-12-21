Uspješno završeno kliničko ispitivanje personalizirane vakcine protiv raka testirane na 21. pacijentu

Prvo kliničko ispitivanje faze I na ljudima, u kojem je ispitivana sigurnost i izvodljivost WDVAX-a – imunostimulacijske vakcine protiv raka zasnovane na biomaterijalu – završeno je s ohrabrujućim rezultatima. Studija je obuhvatila 21 pacijenta s metastatskim melanomom četvrtog stadija, a pozitivni ishodi dali su snažan podsticaj daljnjem razvoju ovakvih vakcina i njihovom budućem testiranju u kombinaciji s terapijama inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka.

Istraživanje su još 2013. godine pokrenuli Wyss Institute pri Harvard University i Dana-Farber Cancer Institute (DFCI), pod vodstvom dr F. Stephena Hodija. Rezultati su pokazali da je složen, precizno dizajniran biomaterijalni sistem moguće dosljedno proizvoditi i primjenjivati kod pacijenata. Kod 43 posto ispitanika zabilježeni su snažni imunološki odgovori, praćeni stabilizacijom bolesti.

Koncept vakcine razvijen je u laboratoriji dr Davida Mooneya na Wyss Instituteu, gdje je kroz niz temeljnih i pretkliničkih studija potvrđena efikasnost ovog pristupa. Istraživači su dokazali da vakcina kod laboratorijskih životinja može zaustaviti ili dovesti do povlačenja različitih vrsta tumora, ali i pružiti preventivnu zaštitu. Ovi rezultati otvorili su put prvom ispitivanju WDVAX-a na ljudima, čiji su nalazi objavljeni u časopisu Cancer Immunology Research.

Vakcina se zasniva na poroznoj biomaterijalnoj skeli, ispunjenoj bioaktivnim molekulima, koja služi kao svojevrsni „poligon za obuku“ imunog sistema. U nju se unose citokini i tumorski antigeni pacijenata, čime se aktiviraju dendritične ćelije, a potom i T-ćelije koje pokreću koordinirani napad na tumorske ćelije.

U kliničkom dijelu studije dokazano je da je moguće proizvesti personalizirane WDVAX vakcine u roku od 28 dana nakon uklanjanja tumora. Vakcine su jednostavno implantirane pod kožu pacijenata, koji su zatim pažljivo praćeni. Nije zabilježen nijedan po život opasan neželjeni efekat povezan s terapijom, a kod 43 posto pacijenata bolest je ostala stabilna, što potvrđuje potencijal ove inovativne imunoterapije.