Benefiti korištenja aspirina: Pored zdravstvenih tegoba, može se koristiti i u druge svrhe

Aspirin je jedan on najpoznatijih lijekova kojeg mnogi koriste za glavobolju, srčane probleme, ali i mnoge druge zdravstvene tegobe. Međutim, ono što nije svima poznato, jeste činjenica da se može koristiti za brojne druge stvari.

Naučni dokazi

Brojna različita istraživanja pokazala razne dobrobiti aspirina. Najnovije istraživanje američkih znanstvenika pokazalo je kako aspirin može povećati plodnost kod žena, odnosno da male doze aspirina povećavaju šanse za začeće te urednom trudnoćom. Prethodna istraživanja pokazala su kako male dnevne doze aspirina čak i olakšavaju sam porod.

Zdravstvene prednosti aspirina dokazale su i brojne druge studije. Tako su naučnici uočili povezanost djelovanja aspirina i različitih oblika karcinoma. Ustanovljeno je kako aspirin usporava rast i širenje stanica raka.

Tako je uzimanje aspirina povezano sa sprečavanjem karcinoma dojke, a naučnici su otkrili i kako svakodnevno uzimanje niske doze aspirina kod ograničene skupine žena umanjuje rizik raka i do 30 posto.

Umanjuje rizike

Osim na karcinom dojke, aspirin djeluje i na gastrointestinalni karcinom i karcinom debelog crijeva, a istraživanja pokazuju kako svakodnevno uzimanje ovog lijeka može smanjiti rizik obolijevanja i za 38 posto, a svakodnevno uzimanje aspirina ima pozitivan efekat i kod ljudi s genetskim poremećajem zbog kojega su u većoj opasnosti od te vrste raka.

Učestalo uzimanje aspirina pokazalo se povezanim i s umanjenim rizikom obolijevanja od karcinoma jetre, jajnika i raka glave i vrata.

No to nije sve, studije pokazuju kako redovno uzimanje aspirina kod starijih žena umanjuje rizik od obolijevanja od raka kože, a što je period uzimanja lijeka duži, to je rizik manji.

Djeluje na ten

Međutim, blagotvorno djelovanje aspirina povezano je i sa sprečavanjem moždanog udara i infarkta, a istraživanja koja su ispitivala efekte manjih doza aspirina (75 do 160 mg na dan) kod starijih žena s visokim rizikom od bolesti srca, dokazala su kako ovaj lijek pozitivno utječe i na sprečavanje pojave demencije. Prethodna istraživanja pokazala su pak kako svakodnevno uzimanje aspirina smanjuje obolijevanje od Alzheimerove bolesti za čak 55 posto.

No aspirin može poslužiti i za mnoge druge stvari koje će vas zasigurno iznenaditi. Pa tako odlično služi za poboljšanje tena. Za ljepšu kožu lica, napravite masku za lice uz pomoć aspirina. Razmrvite ga i dodajte nekoliko kapi vode kako bi nastala meka pasta. Nanesite je na lice i ostavite da djeluje 10 do 15 minuta, a potom isperite lice toplom vodom. Sastojci aspirina pomoći će u pomlađivanju kože i uklanjanju mrtvih stanica s lica.

Aspirin može pomoći i kod uboda različitih vrsta kukaca. Mjesto uboda navlažite vodom, a potom utrljajte aspirin koji će brzo djelovati.

Boja za kosu će duže potrajati, a kosa će biti sjajnija ako uzmete čašu tople vode i u nju dodate šest do osam aspirina. Pripravak nanesite na cijelu kosu, ostavite da stoji na kosi 10 do 15 minuta, a potom normalno operite kosu.

Oprezno s doziranjem

Aspirin vam može pomoći i u vrtu. Neki ga vrtlari izmrve i takvog stavljaju u zemlju, a neki ga miješaju s vodom te njome zalijevaju biljke. No nemojte pretjerati s količinom jer previše aspirina može biljkama nanijeti štetu.

Uz malu pomoć aspirina i cvijeće u vazi će duže trajati. U vodu u vazi razmrvite malo aspirina, a cvijeće će duže biti svježe i lijepo.

Premda su mnoga istraživanja pokazala razne dobrobiti aspirina, neki stručnjaci upozoravaju da se ne smije sve shvatati doslovno, odnosno da je aspirin ipak lijek koji se sastoji od hemijskih sastojaka, a sasvim sigurno neki od sastojaka mogu štetiti određenim organima u ljudskom tijelu.

Valja imati na umu kako čak i male doze u manjoj mjeri povećavaju rizik od krvarenja, od malih posjekotina koje u tome slučaju mogu jače krvariti pa do krvarenja u mozgu. Naime, aspirin prorjeđuje krv i na taj način smanjuje rizik od stvaranja ugrušaka koji izazivaju srčani ili moždani udar, no upravo je to razlog zbog kojega posjekotine nakon aspirina mogu pojačano krvariti.

Osim toga, aspirin može neke antidepresive učiniti manje efikasnim i pojačati napade kod astmatičara. Stoga se svakako preporučuje prije uzimanja aspirina posavjetovati se s liječnikom.