Važnost folne kiseline: Posebnu ulogu igra u trudnoći

Tokom trudnoće je jako važno uzimati folnu kiselinu i svaki doktor će to preporučiti trudnicama. Međutim, važno je da i same trudnice znaju zašto je to važno i čemu služi.

Sirove namirnice

Folna kiselina je vrsta B vitamina koja je potrebna kod proizvodnje crvenih krvnih zrnaca, a igra važnu ulogu prilikom rasta stanica embrija i razvoja fetusa.

Obično se nalazi u povrću tamno zelenih listova poput špinata, prokulice, šparoga zatim u grahu, grašku, leći, citrusima, cjelovitim žitaricama, avokadu te jetri i jajima.

Folna kiselina se gubi toplinskom obradom pa se preporučuje jesti što je više moguće sirovih namirnica.

Manjak folne kiseline

Folna kiselina se ne proizvodi u tijelu prirodnim putem te njen nedostatak u prehrani na duži period može uzrokovati brojne probleme sa zdravljem.

Simptomi nedostatka folne kiseline mogu se očitovati kroz proljev, natečeni jezik, slabokrvnost popraćenu sa slabošću organizma, nedostatkom zraka, zdravstvenim komplikacijama u trudnoći, zaboravnosti pa čak i depresiji. Niske razine folne kiseline mogu uvelike pridonijeti nemogućnosti začeća.

Kod trudnica niske razine mogu utjecati na oštećenje nervnog sistema embrija, prerani porod, malenu težinu i visinu djeteta pa čak i spontane pobačaje. Neovisno o trudnoći niske vrijednosti folne kiseline u organizmu dovedene su u vezu s pojedinim vrstama tumora.

Iako se često folna kiselina najčešće spominje u vezi sa ženama i trudnicama, folna kiselina je također potrebna i muškarcima. U suradnji sa cinkom znatno utječe na poboljšanje kvalitete spermija, a time i na muškarčevu plodnost.

Ženama se preventivno preporuka početi uzimati folnu kiselinu i do tri mjeseca prije začeća te tokom prva tri mjeseca trudnoće, a po dogovoru s doktorom tokom cijele trudnoće.

Udvostručene potrebe

Posebno tokom trudnoće potreba za folnom kiselinom se skoro udvostručuje, a unos putem hrane ne zadovoljava sve potrebe u cijelosti.

Ipak budite na oprezu jer se s folnom kiselinom moguće predozirati, iako je topiva u vodi, a višak se ispire iz tijela kroz urin ili imati alergijske reakcije na uzimanje. Ako ste zaboravili na vrijeme uzeti tabletu ili kapsulu nemojte to nadoknaditi uzimanjem dvostruke doze odjednom.

U medicinske svrhe folnom kiselinom se uz pomoć vitamina B21, liječe pojedine vrste slabokrvnosti.