Najbolje vrijeme za uzimanje kalcija, prema stručnjacima

Kada pomislimo na kalcij, često prvo pomislimo na mlijeko, ali on se nalazi i u jogurtu, konzerviranoj ribi, obogaćenim biljnim napicima i povrću poput brokule. Ako unos iz hrane nije dovoljan, preporučuju se dodaci, ali je važno znati kako ih pravilno uzimati.

Apsorpcija kalcija zavisi od dobi i hormona. S godinama, tijelo teže pretvara vitamin D u aktivni oblik potreban za apsorpciju kalcija. Tokom menopauze, pad estrogena dodatno otežava održavanje koštane gustoće.

Preporučuje se uzimanje manjih doza (500–600 mg) nekoliko puta dnevno, uz vitamin D, K i magnezij. Kalcij citrat, laktat i glukonat bolje se podnose i mogu se uzimati s hranom ili bez nje, dok kalcij karbonat treba uzimati uz obrok.

Hrana bogata fitatima i oksalatima može smanjiti apsorpciju, a neki lijekovi utjecati na učinkovitost, pa je važno posavjetovati se s liječnikom prije početka suplementacije.