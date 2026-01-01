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Smanjenje unosa ove namirnice moglo bi biti tajna mladolikosti

Iako se riba često smatra izuzetno zdravom, dr. Longo preporučuje da se konzumira najviše dvije do tri porcije sedmično

Smanjenje unosa ribe. Pexels

Dž. M.

1.1.2026

Smanjenje unosa jedne namirnice moglo bi igrati važnu ulogu u očuvanju mladolikosti, smatraju stručnjaci. Dug i zdrav život temelji se na redovnoj fizičkoj aktivnosti, uravnoteženoj prehrani i umjerenosti, pri čemu posebno ističe količinu ribe u prehrani.

Iako se riba često smatra izuzetno zdravom, dr. Longo preporučuje da se konzumira najviše dvije do tri porcije sedmično. Savjetuje prehranu koja je većinom bazirana na biljnoj hrani, uz manji dodatak ribe bogate omega-3 masnim kiselinama, poput lososa, sardina, inćuna ili pastrve. Te masne kiseline imaju pozitivan učinak na zdravlje mozga i srca, ali Longo upozorava i na važnost izbora kvalitetne ribe s niskim udjelom žive.

Na oprez poziva i britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS), koja upozorava da masna riba može sadržavati veće količine zagađivača, uključujući živu. Zbog toga postoje ograničenja, posebno za trudnice, dojilje i žene koje planiraju trudnoću, kojima se savjetuje da ne jedu više od dvije porcije masne ribe sedmično. 

Osim prehrane, dr. Longo naglašava i važnost vremenski ograničenog unosa hrane, preporučujući da se svi obroci konzumiraju unutar 12 sati dnevno, kako bi se podržali prirodni cirkadijalni ritmovi i oporavak organizma.

# RIBA
# ISHRANA
# MLADOLIKOST
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