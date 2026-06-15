Gnojne akne nisu samo estetski problem: Evo šta vam koža pokušava poručiti

Gnojne akne, poznate i kao pustule, predstavljaju upalne promjene na koži koje nastaju kada se folikuli dlake začepe masnoćom, mrtvim ćelijama kože i bakterijama. Iako ih mnogi smatraju isključivo estetskim problemom, njihova pojava često može ukazivati na dublje procese koji se odvijaju u organizmu.

Nastanak akni najčešće je povezan s hormonalnim promjenama koje podstiču pojačano lučenje sebuma. Višak masnoće zajedno s mrtvim ćelijama kože začepljuje pore, stvarajući pogodno okruženje za razvoj bakterija i nastanak upale. Kao odgovor na infekciju, organizam šalje bijela krvna zrnca na mjesto upale, zbog čega se stvara gnoj i karakterističan bijeli vrh akne.

Hormoni, genetika i stres imaju važnu ulogu

Iako hormoni često predstavljaju glavni okidač, stručnjaci ističu da značajnu ulogu imaju i nasljedni faktori. Osobe koje u porodici imaju historiju problema s aknama češće se suočavaju s ovim stanjem.

Na pojavu i pogoršanje akni mogu uticati i svakodnevne navike. Ishrana bogata rafinisanim šećerima i namirnicama s visokim glikemijskim indeksom, kao i pojedini mliječni proizvodi, kod nekih osoba mogu doprinijeti intenzivnijem izbijanju akni.

Stres također igra važnu ulogu jer povećava nivo kortizola, hormona koji može pojačati upalne procese u organizmu. Kod odraslih žena uporne akne na donjem dijelu lica često mogu ukazivati na hormonalni disbalans.

Pravilna njega je prvi korak

Kod blažih oblika akni preporučuje se redovno čišćenje kože blagim preparatima i izbjegavanje agresivnih pilinga koji mogu dodatno iritirati kožu.

Preparati koji sadrže salicilnu kiselinu ili benzoil-peroksid mogu pomoći u smanjenju upale i čišćenju pora. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je jedna od najvećih grešaka istiskivanje gnojnih akni.

Istiskivanjem se bakterije i upala mogu proširiti dublje u kožu, što produžava oporavak i povećava rizik od nastanka trajnih ožiljaka i tamnih fleka.

Kada potražiti pomoć dermatologa?

Ako se stanje ne poboljša nakon nekoliko sedmica pravilne njege ili korištenja preparata dostupnih bez recepta, preporučuje se pregled kod dermatologa.

Liječenje može uključivati preparate na bazi retinoida, lokalne antibiotike ili druge terapije koje pomažu u smanjenju upale i sprječavanju nastanka novih akni. Kod težih oblika bolesti ponekad je potrebno sistemsko liječenje, uključujući oralne lijekove ili hormonsku terapiju.

Stručnjaci naglašavaju da liječenje akni zahtijeva strpljenje, jer prvi rezultati uglavnom postaju vidljivi tek nakon nekoliko sedmica redovne terapije.