Jednostavni trikovi za uklanjanje podočnjaka

Podočnjaci su čest estetski problem koji može biti posljedica umora, nedostatka sna, stresa, dehidracije ili genetike. Iako ne postoji stopostotno rješenje, postoje prirodne metode koje mogu pomoći da se njihov izgled ublaži.

Jedan od najpoznatijih trikova su hladni oblozi. Ohlađene kašike, kriške krastavca ili vrećice zelenog čaja mogu smanjiti otok i osvježiti područje oko očiju. Korisno je i redovno unositi dovoljno tečnosti, jer dehidracija često dodatno naglašava tamne kolutove.

Stručnjaci savjetuju i kvalitetan san od sedam do osam sati, kao i smanjenje unosa soli koja može uzrokovati zadržavanje tečnosti i natečenost lica. Nježna masaža područja ispod očiju može potaknuti cirkulaciju i smanjiti oticanje.

Važnu ulogu ima i prehrana bogata vitaminima C i K, koji doprinose zdravlju kože i krvnih sudova. Ukoliko podočnjaci ne prolaze uprkos promjeni životnih navika, preporučuje se konsultacija s ljekarom kako bi se isključili eventualni zdravstveni problemi.