  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

SAMO PRIRODNO

Jednostavni trikovi za uklanjanje podočnjaka

Postoje prirodne metode koje mogu pomoći da se njihov izgled ublaži

Korisno i prirodno. Zena.net.hr

Dž. B.

24.6.2026

Podočnjaci su čest estetski problem koji može biti posljedica umora, nedostatka sna, stresa, dehidracije ili genetike. Iako ne postoji stopostotno rješenje, postoje prirodne metode koje mogu pomoći da se njihov izgled ublaži.

Jedan od najpoznatijih trikova su hladni oblozi. Ohlađene kašike, kriške krastavca ili vrećice zelenog čaja mogu smanjiti otok i osvježiti područje oko očiju. Korisno je i redovno unositi dovoljno tečnosti, jer dehidracija često dodatno naglašava tamne kolutove.

Stručnjaci savjetuju i kvalitetan san od sedam do osam sati, kao i smanjenje unosa soli koja može uzrokovati zadržavanje tečnosti i natečenost lica. Nježna masaža područja ispod očiju može potaknuti cirkulaciju i smanjiti oticanje.

Važnu ulogu ima i prehrana bogata vitaminima C i K, koji doprinose zdravlju kože i krvnih sudova. Ukoliko podočnjaci ne prolaze uprkos promjeni životnih navika, preporučuje se konsultacija s ljekarom kako bi se isključili eventualni zdravstveni problemi.

# UKLANJANJE
# SAVJETI
# PODOČNJACI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.