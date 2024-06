Kako u šest koraka kreirati jutarnju njegu kože lica?

Svima se dogodi da ponekad zanemarimo jutarnju rutinu čišćenja lica koja je, jednako kao noćna beauty rutina, presudna za zdrav i njegovan izgled kože. Noćna njega kože za cilj ima rješavanje problema s kožom prije nego što započne regenerativni proces spavanja, ali jutarnja rutina ima cilj da našu kožu zaštiti od vanjskih uticaja.

Da bi koža lica izgledala njegovano i hidratizovano, potrebno je pratiti određene korake, ali i koristiti proizvode koji bi trebalo da budu neizostavan dio naše kozmetičke torbice u proljetnim i ljetnim mjesecima.

Prvi korak: Čišćenje lica

Ako koristite proizvode na bazi ulja noću, poželjno je da i jutarnju rutinu počnete s čišćenjem lica uljem jer tako efikasno uklanjate proizvode koji su se nakupili na koži preko noći. Nanesite jednu do dvije kašičice proizvoda za čišćenje lica na bazi ulja na čist dlan prije nego što proizvod umasirate u kožu i na dio vrata, a zatim nježno umasirajte proizvod minut kako biste podstakli cirkulaciju. Isperite toplom vodom i nemojte brisati lice peškirom.

Drugi korak: Sredstvo za čišćenje na bazi vode

Čišćenje na bazi vode s niskom PH vrijednošću u jutarnjoj rutini njege kože pomaže duboko čišćenje bez izazivanja crvenila. Dok je lice još mokro od prvog koraka, nanesite sredstvo za čišćenje na vodenoj bazi i pustite ga da ostane kao maska na vašoj koži nekoliko minuta. To vrijeme možete iskoristiti za pranje zuba, a zatim isperite hladnom vodom. Pritisnite i tapkajte čisti peškir na kožu da se osuši.

Treći korak: Toner

Toner je prvi proizvod koji služi kao zaštitna barijera jer dobar toner uravnotežuje PH na vašoj koži, a namijenjen je za hidratizaciju. Tuferčiće u ovom koraku zaboravite jer sve što se nađe između prstiju i lica potencijalno će nadražiti kožu, stoga prigrlite praksu tapkanja ili laganog pritiska prstima. Nanesite nekoliko kapi tonera na lice i laganim tapkanjem prstima ravnomjerno rasporedite po licu.

Četvrti korak: Serum

Najvažniji korak u jutarnjoj beauty rutini kože, osim zaštite od sunca, je serum bogat vitaminom C koji je veoma važan antioksidans. Naime, C vitamin podstiče proizvodnju kolagena, poboljšava elastičnost kože i čine kožu čvršćom i mlađom. Pritisnite pumpicu nekoliko puta i nanesite vitamin C na svježe toniranu kožu te ostavite da se potpuno upije prije nego što krenete dalje.

Peti korak: Hidratantna krema

Nanesite hidratantnu kremu koja će kožu održati mekom te joj dati potrebnu zaštitu od vanjskih uticaja. Nanesite tanki sloj na kožu lica i pričekajte da lice potpuno apsorbira.

Šesti korak: SPF krema

Nipošto ne smijete zanemariti kožu lica tokom ljeta gdje će joj zaštita i hidratacija biti prijeko potrebne. Svakodnevna zaštita od sunca jednako je važna kao i da pijete dovoljno vode tokom dana, tako da nema opravdanja da to ne činite. Nanesite kremu za sunčanje na lice, vrat i dekolte.