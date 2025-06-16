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Šta je bolje za vašu kožu: Umivanje toplom ili hladnom vodom?

Može li pogrešan odabir temperature narušiti zdravlje vaše kože?

Umivanje toplom ili hladnom vodom?. Danas.rs

I. P.

16.6.2025

Jeste li se ikada zapitali koja je idealna temperatura vode za umivanje lica? Dok neki tvrde da hladna voda zateže kožu i vraća joj svježinu, drugi vjeruju da topla voda pomaže u dubljem čišćenju i opuštanju. Ali može li pogrešan odabir temperature narušiti zdravlje vaše kože? U nastavku otkrivamo prednosti i nedostatke umivanja toplom i hladnom vodom.

Prednosti umivanja hladnom vodom

Povremeno pranje lica hladnom vodom može pružiti brojne prednosti:

• Smanjuje upalu – Hladna voda može ublažiti crvenilo i otečenost, osobito kod osoba sklonih aknama.

• Poboljšava cirkulaciju – Pojačani protok krvi može vašoj koži dati zdraviji sjaj.

• Može regulirati proizvodnju sebuma – Postoje dokazi da hladna voda može pomoći kod masne kože.

Međutim, hladna voda nije idealna za uklanjanje viška ulja i nečistoća, pa se preporučuje koristiti je tek nakon što završite proces čišćenja.

Rizici i nedostaci umivanja hladnom vodom

Iako hladna voda može biti korisna u određenim situacijama, postoji nekoliko mana:

• Ne uklanja efikasno ulja i prljavštinu – To može dovesti do začepljenih pora i akni.

• Može nadražiti osjetljivu kožu – Osobe s osjetljivom kožom mogu osjetiti nelagodu ili iritaciju.

• Može oslabiti zaštitnu barijeru kože – Dugotrajno izlaganje hladnoj vodi može uzrokovati suhoću i oslabiti prirodnu zaštitu kože.

Prednosti umivanja toplom vodom

Iako se ne preporučuje korištenje prevruće vode, umjerena toplina može pružiti određene benefite:

• Otvara pore – Pomaže u dubljem čišćenju kože.

• Poboljšava apsorpciju proizvoda za njegu – Topla voda priprema kožu za bolju hidrataciju.

• Može smanjiti svrbež – Kratkoročna toplinska terapija pokazala je efikasnost u smanjenju svrbeža kod ekcema.

Nedostaci umivanja toplom vodom

Uprkos potencijalnim koristima, korištenje prevruće vode može izazvati probleme:

• Uklanja prirodna ulja s kože – To može dovesti do suhoće i iritacije.

• Može izazvati upale i ubrzati starenje kože – Istraživanja pokazuju da visoke temperature mogu potaknuti nastanak bora.

• Uzrokuje začepljenje pora – Previsoke temperature mogu otežati ispiranje sebuma, što može dovesti do akni.

Topla ili hladna voda – koja je najbolja za vaše lice?

Umivanje lica vrućom ili hladnom vodom može napraviti više štete nego koristi – od iritacije i suhoće do pojačanog lučenja sebuma i začepljenih pora, što može pogoršati probleme s aknama, stoga su stručnjaci iz Američke akademije za dermatologiju saglasni da je mlaka voda zlatna sredina koja osigurava temeljito čišćenje bez narušavanja prirodne ravnoteže kože.

# UMIVANJE
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