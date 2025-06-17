Najbolje vježbe za najbrže sagorijevanje kalorija

Nemate mnogo vremena? Nema problema! Ovih pet vježbi kombiniraju vježbe snage i kardio trening. Redovnim treningom i pravilnom ishranom ćete za veoma kratko vrijeme sagorjeti ogromnu količinu kalorija. Svaku vježbu radite trideset sekundi. Ako ste u dobroj kondiciji, uradite dvije do tri serije. Sljedeće vježbe će vam pomoći da veoma brzo eliminirate ogromnu količinu kalorija.

Trbušnjaci s rotiranjem trupa u stranu

Lezite na leđa, ruke stavite iza glave te ispružene noge podignite petnaestak centimetara od poda. Zategnite trbušnjake, glavu podignite od poda te okrenite trup u desnu stranu. Vratite se u početni položaj. Isto ponovite i na lijevu stranu. Uradite što više naizmjeničnih ponavljanja za trideset sekundi.

“Osmice”

Zauzmite raskoračni stav u širini ramena. U desnu ruku uzmite teg, a lijevu ispružite u stranu. Napravite iskorak ulijevo te se spustite u čučanj. Zadnjicu izbacite nazad, a leđa zategnite. Iz ovog položaja prebacujte teg iz desne ruke u lijevu i obrnuto, praveći “osmice“ između nogu. Uradite što više ponavljanja za trideset sekundi.

Rotirajući iskorak s dodirivanjem pete

Zauzmite raskoračni stav u širini ramena, ruke pružite u stranu s dlanovima okrenutim prema dolje. Napravite iskorak desnom nogom prema nazad tako da su oba koljena pod uglom od devedeset stepeni. Okrenite trup udesno pa desnom rukom dodirnite lijevu petu istovremeno podižući lijevu ruku prema gore. Vratite se u početni položaj pa isto uradite na drugu stranu. Uradite što više naizmjeničnih ponavljanja za trideset sekundi.

Čučnjevi na jednoj nozi s podizanjem tegova

Zauzmite raskoračni stav u širini ramena te u ruke uzmite tegove. Desnu nogu prebacite preko lijevog koljena. Ovo je početni položaj. Spustite se u čučanj istovremeno podižući ruke prema naprijed. Vratite se u početni položaj. Uradite što više ponavljanja za trideset sekundi, kratko odmorite te isto ponovite i drugom nogom.

Bočni izdržaj s podizanjem noge u stranu

Stanite u stav za bočni izdržaj s lijevom rukom podignutom prema gore. Kukovi su podignuti, stomak zategnut, a desno stopalo postavljeno ispred lijevog. Iz tog položaja desnu nogu podignite što više prema gore. Zadržite nekoliko sekundi pa je vratite u početni položaj. Uradite što više ponavljanja za trideset sekundi, a odmah zatim promijenite stranu te isto ponovite i lijevom nogom.