Ne čekajte 1. januar: Evo zašto je jesen najbolji period za novi početak

Osim mnogih blagodati koje sobom donosi, jesen je posebno moćna kada je riječ o izgradnji zdravijih navika — uglavnom zbog „efekta novog početka“.

- "Efekt novog početka" je efekt davanja sebi prazne strane kako biste počeli iznova (i) ostavili prošlost iza sebe dok postavljate i idete ka novim ciljevima ili stvarate promene - izjavila je licencirana bračna i porodična terapeutkinja Saba Luri (Lurie) iz Los Anđelesa za američki mjesečni časopis "Real Simple".

- Oni su često povezani s datumima koje povezujemo s obilježavanjem vremena i početkom nečeg novog, poput Nove godine ili rođendana (koji označava godinu u novom dobu), ili čak ponedjeljkom, koji označava novu sedmicu, ili početkom novog dana - dodala je.

Zašto je jesen najbolje vrijeme za primjenu zdravih navika

- „Efekt novog početka“, koji se također neurološki naziva „vremenske prekretnice“, posebno je koristan u jesen jer su naši mozgovi programirani da povezuju početak jeseni s početkom akademskog semestra. Čak i kada završimo školu, efekt i dalje ima mentalni utjecaj na nas: „Nakon što smo doživljavali septembar kao početak školske godine tokom celog djetinjstva i adolescencije, pa čak i u ranoj odrasloj dobi, ima smisla da i dalje doživljavamo jesen kao značajnu vremensku prekretnicu - kaže Luri.

Štaviše, vremenske prekretnice nas podsećaju da nikada nije kasno za novi početak ili da pokušamo ponovo — i ova jesen može biti nova prilika da stavite teoriju u praksu.

- Ima nešto osvježavajuće u jesenjem zraku nakon ljetne vrućine koja nas je možda podstakla da usporimo i učinila popodnevno spavanje primamljivim. Ova promjena vremena može zapravo biti osnažujuća i podstaći nas na akciju — na taj način, postajete proaktivni u smislu svog emocionalnog blagostanja, umjesto da samo pokušavate prebroditi promjenu - savjetuje Luri.

Kako da počnete s izgradnjom zdravih navika ove jeseni

Prepoznajte svoje vrijednosti

Prije nego što počnete graditi nove navike i usvajati nove hobije, važno je da zaista poznajete svoje vrednosti. To može izgledati kao pravljenje liste stvari koje su vam važne, načina na koje želite da uvedete nove navike i granica koje želite unaprijed da postavite. Na kraju, vaše vrijednosti su ono što u konačnici usmjerava vaše odluke.

Njegujte povezanost

Povezanost je ključna, posebno kada dani postanu kraći, a vrijeme tmurnije.

- Jedan način da to postignete tokom jeseni može biti organizovanje mjesečne večere u vidu zakuske s komšijama ili dogovor o grupnim šetnjama s prijateljima - predlaže Luri.

Stavljanje ovih planova u kalendar pomaže da to vrijeme zaista ostane zaštićeno.

Uvedite fizičku aktivnost

Cilj da se više vježba često se ostavlja za novogodišnje odluke — ali ne mora da bude tako.

- Predlažem šetnju od 20 minuta ujutru ili tokom zlatnog sata neposredno prije zalaska sunca - kaže Luri i dodaje:

- To vam pruža prednosti svježeg zraka, dok istovremeno upijate dragocjene sate dnevne svjetlosti, što zaista može pomoći kod sezonskih promena raspoloženja.

Naučite novu vještinu

Ako ste ikada željeli da usvojite novu vještinu ili se vratite nečemu što ste ranije voljeli, jesen je savršeno vrijeme za to.

- Mnogi kursevi počinju na jesen, uključujući one koji se nude u različitim rekreativnim centrima i lokalnim bibliotekama - kaže Luri. Uz to, možda ćete usput steći i nova poznanstva s ljudima sličnih interesovanja.