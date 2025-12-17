Nipošto ne jedite zelenu salatu ako bolujete od ovih bolesti

Zelena salata često se smatra simbolom zdrave prehrane: lagana je, niskokalorična i bogata vlaknima te vitaminima. Ali liječnici upozoravaju da kod određenih zdravstvenih stanja zelena salata može predstavljati rizik i da je neki ljudi trebaju izbjegavati ili konzumirati uz poseban oprez.

Rizik od zaraze bakterijama i parazitima

Zelena salata, naročito ona pakovana u kesama s oznakom „već oprano“ ili „spremno za jelo“, više puta je bila povezana s trovanjima hranom. Listovi salate mogu biti kontaminirani bakterijama poput E. coli, Salmonelle ili Listerije ako je salata tokom uzgoja ili distribucije bila izložena zagađenoj vodi ili neadekvatnim higijenskim uvjetima. Za osobe s oslabljenim imunitetom takva kontaminacija može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Problemi s probavom i osjetljivim želucem

Iako su vlakna iz salate korisna, kod osoba koje pate od osjetljivog crijeva ili sindroma iritabilnog crijeva mogu izazvati simptome poput nadutosti, grčeva i bolova. Stručnjaci ponekad savjetuju smanjivanje unosa sirove salate ili prilagodbu načina pripreme, primjerice lagano pirjanje ili dodavanje malo masnoće kako bi se poboljšala probava.