Ako se borite sa začepljenim nosom, isprobajte ovaj trik

S dolaskom zime i hladnijih temperatura, mnogi se bore sa začepljenim nosom. Dok apoteke nude brojna rješenja, na društvenim mrežama neprestano se pojavljuju alternativni trikovi, a jedan od njih postao je viralan. Kiropraktičar iz Kalifornije dr. Ben Horning na svom TikToku je podijelio jednostavnu tehniku za brzo otčepljivanje sinusa.

U kratkom videu dr. Horning demonstrira postupak uz objašnjenje: "Imate začepljen nos? Ja sam kiropraktičar, pokazat ću vam kako ga otčepiti. Uhvatite nos i povucite ga, palac gurnite u jagodičnu kost i pritisnite".

Reakcije gledatelja

Reakcije gledatelja bile su podijeljene. Dok su jedni oduševljeno pisali "Stvarno djeluje" i "Zašto mi je ovo pomoglo", drugi su komentirali kako im tehnika, nažalost, nije pomogla.

Šta kažu liječnici?

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) Velike Britanije, začepljen nos može imati brojne uzroke, od obične prehlade do sinusitisa - upale sinusa koja je najčešće posljedica infekcije.

- To je uobičajeno i obično prođe samo od sebe unutar četiri sedmice. Ali lijekovi mogu pomoći ako dugo traje. Sinusitis je čest nakon prehlade ili gripe - pojašnjava NHS.