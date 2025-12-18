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SAVJET KIROPRAKTIČARA

Ako se borite sa začepljenim nosom, isprobajte ovaj trik

Dok apoteke nude brojna rješenja, na društvenim mrežama neprestano se pojavljuju alternativni trikovi

Dr. Ben Horning. TikTok

I. P.

18.12.2025

S dolaskom zime i hladnijih temperatura, mnogi se bore sa začepljenim nosom. Dok apoteke nude brojna rješenja, na društvenim mrežama neprestano se pojavljuju alternativni trikovi, a jedan od njih postao je viralan. Kiropraktičar iz Kalifornije dr. Ben Horning na svom TikToku je podijelio jednostavnu tehniku za brzo otčepljivanje sinusa.

U kratkom videu dr. Horning demonstrira postupak uz objašnjenje: "Imate začepljen nos? Ja sam kiropraktičar, pokazat ću vam kako ga otčepiti. Uhvatite nos i povucite ga, palac gurnite u jagodičnu kost i pritisnite".

Reakcije gledatelja

Reakcije gledatelja bile su podijeljene. Dok su jedni oduševljeno pisali "Stvarno djeluje" i "Zašto mi je ovo pomoglo", drugi su komentirali kako im tehnika, nažalost, nije pomogla.

Šta kažu liječnici?

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) Velike Britanije, začepljen nos može imati brojne uzroke, od obične prehlade do sinusitisa - upale sinusa koja je najčešće posljedica infekcije.

- To je uobičajeno i obično prođe samo od sebe unutar četiri sedmice. Ali lijekovi mogu pomoći ako dugo traje. Sinusitis je čest nakon prehlade ili gripe - pojašnjava NHS.

Glavni simptomi sinusitisa

Glavni simptomi upale sinusa mogu uključivati bol, oticanje i osjetljivost u području obraza, očiju ili čela. Često ih prate začepljen nos ili curenje nosa, smanjen osjet mirisa, zeleni ili žuti iscjedak iz nosa te povišena temperatura.

Dodatni simptomi mogu biti i glavobolja, zubobolja, loš zadah, kašalj te osjećaj pritiska u ušima. Zbog začepljenosti možete hrkati noću i imati nazalan glas.

Šta učiniti i kada potražiti pomoć?

Apotekar vam može savjetovati korisne pripravke, poput dekongestivnih sprejeva ili kapi za nos, no važno je napomenuti da oni nisu prikladni za djecu mlađu od šest godina.

Kao alternativa mogu poslužiti fiziološke otopine ili sprejevi na bazi morske vode, koji pomažu isprati unutrašnjost nosa. Ako ste zabrinuti zbog začepljenog nosa, simptoma gripe ili se vaše tegobe ne poboljšavaju, svakako potražite savjet kvalificiranog medicinskog stručnjaka.

# RIJEČ STRUČNJAKA
# SINUSI
# ZDRAVLJE
# LIFESTYLE
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