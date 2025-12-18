Svakodnevna kombinacija ova tri napitka produžava život

Poznato je da je voda ključna za zdravlje, ali opsežna studija objavljena u časopisu "British Journal of Nutrition" otkrila je da je kombinacija kafe, čaja i vode povezana s najnižim ukupnim rizikom od smrtnosti, piše "Food & Wine".

Istraživači su analizirali podatke iz UK Biobanke, goleme populacijske studije koja uključuje više od pola miliona ljudi. Za ovu studiju su koristili podatke više od 182.000 odraslih osoba koje su ispunile barem jedan 24-satni upitnik o prehrani, detaljno opisujući svoj unos hrane i pića. Tim je pratio ishode tokom 13 godina, uključujući smrtnost i specifične uzroke smrti.

Optimalan omjer za dugovječnost

Analiza je pokazala da je unos sedam do osam šolja tekućine dnevno - mješavine kafe, čaja i vode - povezan s najnižom stopom smrtnosti. Ali naučnici su otkrili da specifična kombinacija pruža najveću korist. Najbolji rezultati postignuti su kada su ljudi konzumirali kafu i čaj u omjeru 2:3, što znači otprilike dva dijela kafe na tri dijela čaja.