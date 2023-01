Neredovno pranje kose izaziva bol u tjemenu

Čuli ste za izraz "boli me kosa"? Ovo nije samo puka igra riječi. Postoji razlog zašto kosa boli. Možda logika nalaže da kosa ne može boljeti, ali ovo se i te kako može dogoditi. Sve počinje od tjemena, a zatim se širi kosom. Za bol ste 50 posto krivi sami, a ostalih 50 posto vaše tijelo.



Naime, prirodno masno tjeme ili neredovno pranje može dovesti do nakupljanja masnoća na tjemenu. To uzrokuje upale i svrab, pa čak i bol. Još ako se počešete, podstičete ispuštanje hemikalije zbog koje će se upaliti cijelo tjeme. Drugim riječima, više krvi naći će se u tom dijelu glave pa dolazi do pulsirajućeg bola.

Ali, do bola može doći i nakon pranja, a za to treba okriviti proizvode za kosu koje koristimo jer se ulja i prljavština skupljaju i zahvaljujući hemikalijama iz tih proizvoda. Kako biste spriječili ovaj bol, kosu perite redovno i koristite što manje proizvoda za kosu koji je "guše". Također, kad god možete, izbjegavajte zategnute frizure i koristite šampone koji razgrađuju masnoće.