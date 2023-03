233 milionera otkrila tajne stjecanja novca: Svi su povukli ovaj potez

Kaže da su svi imali jednu zajedničku stvar, dali su otkaze na poslovima u kojima su već stigli do određene ljestvice, smatrajući da je to jedini način da zaista uspiju i dođu do bogatstva.

Posao im je bio predaleko od kuće

- Jedan milioner je otkrio da mu je smetalo što dugo putuje do posla. Zato je odlučio da potraži nešto bliže kući. Promijenio je kompaniju u farmaceutskoj industriji i to se isplatilo, napredovao je do visoke pozicije i rano otišao u penziju zahvaljujući benefitima koje je dobio.

Njihova industrija je bila nestabilna

- Jedan IT stručnjak napustio je svoju kompaniju u teškoj situaciji da bi se pridružio novom poduzeću koje je nudilo posredničke usluge na mreži. U to vrijeme, to je bila nova industrija, ali rizik se isplatio, kako je kompanija napredovala, i on je napredovao. Ovo je bio dobar podsjetnik da vaše vještine možete upotrijebiti i u profesiji koju na početku ne poznajete. Nemojte se plašiti da započnete i naučite nešto novo, ako vas to uzbuđuje – naveo je u knjizi Korli.