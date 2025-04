Kako naučiti mozak da svijet posmatra kroz pozitivnu, a ne negativnu leću?

Naš mozak nije stvoren za kreiranje sreće, koliko god mi to željeli, jer je evoluirao kako bi osigurao preživljavanje. On čuva “sretne hemikalije” kao što su dopamin, serotonin i oksitocin, za trenutke borbe za preživljavanje, a oslobađa ih u kratkim mlazovima koji se brzo metaboliziraju. To nas motivira da nastavimo poduzimati korake koji će stimulirati otpuštanje tih “sretnih hemikalija”. Ali možete završiti s mnogo nesretnih hemikalija u mozgu u svojoj potrazi za stimuliranjem sretnih, posebno blizu kraja stresnog radnog dana.

Kroz negativnu leću

Postoji nekoliko razloga zašto se naš mozak fokusira na negativno. Naime, mozak je evoluirao kako bi tražio probleme i vješt je u njihovom pronalaženju kad se na to usmjeri. Naslijedili smo mozak koji je pomagao našim precima da na vrijeme uoče prijetnje. Stoga smo i mi vješti u pronalaženju prijetnji, čak i kad tražimo nagrade.

Kortizol koji preplavi organizam ima svoju svrhu kad je riječ o čistom preživljavanju. Upozorava na prepreku na putu do zadovoljavanja vlastitih potreba, kako bismo mogli “skrenuti” prema dobrim osjećajima. Ali kada to učinimo, naš mozak već pronalazi sljedeću prepreku i dovodi do neželjenog rezultata – osjećat ćemo se poprilično loše ako samo pratimo svoj mozak u modeu za preživljavanje gdje god nas vodi.

Srećom, moguće je riješiti se te “prirodne” negativnosti. Baš kao i svaka druga navika koju naš mozak uči ponavljanjem, ako često prakticiramo i “vježbamo” pozitivne misli, naš će mozak biti “istreniran” u njihovom stvaranju.

Fokus na pozitivno

Negativnost će nas progutati ako sami ne izgradimo pozitivan krug. Da bismo to učinili, provedimo jednu minutu fokusirajući se na pozitivne stvari, tri puta dnevno kroz četrdeset pet dana. To će istrenirati mozak na promatra svijet u pozitivnom svjetlu, na isti način na koji je naučio tražiti negativno.

Možda mislite da nema dovoljno pozitivnih stvari u svijetu oko vas. Ali ne morate spašavati siročad iz zapaljene zgrade da biste kreirali pozitivnost. Bilo koji pozitivni rezultati, bez obzira na to koliko se čine mali, izgradit će put koji traži i očekuje pozitivne rezultate. Možda se čini isforsirano tražiti pozitivne stvari kad su negativne tako očite, ali zahvaljujući načinu na koji je mozak evolucijski “uštiman”, vaša sadašnja leća je neispravna i potrebna joj je korekcija.

Vaš mozak sisavaca želi trčati kamo i ostatak stada. U prirodi, već biste završili u čeljustima grabežljivca ako biste ignorirali signale koje šalju članovi grupe i čekali da vidite prijetnju svojim očima. Sisavci se povezuju oko zajedničkih prijetnji, a ako zanemarite signale, vjerovatno ćete to i platiti. Pozitivnost ima svoju cijenu, ali korist je veća.

Kad kortizol poraste

Kada gradite svoj krug pozitivnosti, oslanjate se na lični angažman i realistična očekivanja. Lični angažman donosi zadovoljstvo izbora sljedećeg koraka. Iako ne možete predvidjeti rezultate, uvijek možete odabrati sljedeći korak koji vas vodi prema zadovoljavanju vaših potreba.

Realistična očekivanja su alternative koje generirate kada vaše tijelo preplavi kortizol. Iako je prirodno osjećati se ugroženo kad vaš trud ne donese neposredne vidljive nagrade, možete se podsjetiti da vaš opstanak zapravo nije ugrožen. Većina ljudskih postignuća rezultat je napora koji nisu odmah donijeli vidljive nagrade. Kada su vaši rezultati razočaravajući, možete prilagoditi svoja očekivanja i učiniti sljedeći korak.

Realistična očekivanja vode do ličnog djelovanja – time ćete sami stimulirati vlastite sretne hemikalije umjesto da se nadate da će ih svijet stimulirati za vas.