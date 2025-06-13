Ne gulite ovih 6 namirnica: Njihova kora čuva vaše zdravlje

Nutricionisti i stručnjaci za hranu su jednoglasni: kora voća i povrća je jedan od najbogatijih izvora vlakana i nutrijenata – i njeno uklanjanje može biti velika prehrambena greška.

U nastavku donosimo šest vrsta voća i povrća čiju biste koru trebali zadržati, ne samo radi zdravlja, već i radi okusa i smanjenja otpada.

Stručnjaci ističu da kora sadrži do 31 posto ukupnih vlakana voća i povrća. Ona pomaže u regulaciji probave, šećera u krvi i čak može podržati mršavljenje. Sve to dok pomaže vašem crijevnom mikrobiomu da funkcionira optimalno.

1. Ne bacajte koru krompira – pečena je prava poslastica

Čak 30-40 posto vlakana krompira nalazi se u njegovoj kori. Isperite krompir, izribajte ga četkom i pripremite s korom – bilo da ga kuhate, pečete ili gnječite. Ako ipak gulite krompir, nemojte bacati koru – ispecite je s maslinovim uljem i solju i dobit ćete ukusan i zdrav čips.

2. Jedite kivi s korom i unesite 50 posto više vlakana

Da, zvuči čudno, ali kora kivija je jestiva i prepuna vlakana. Samo je dobro operite, uklonite grublje vrhove i uživajte u ovom supervoću koje vaša crijeva obožavaju. Naturopati preporučuju kivi s korom kao lijek za probavne smetnje.

3. Ostavite koru jabuke – pektin u njoj čini čuda

Gotovo polovina vlakana jabuke nalazi se u kori, a ona je bogata i pektinom, vlaknom koje podupire zdravlje probave. Operite jabuku i uživajte u njoj bez guljenja – čak i u pitama.

4. Mrkvu nikad ne gulite – isperite i jedite s korom

Mrkva sadrži mnoga vlakna i antioksidanse. Samo je dobro operite i uklonite eventualne mrlje. Možete je jesti sirovu, kuhanu ili pečenu – bez gubitka hranjivih tvari.

5. Pecite tikvinu koru – postaje hrskava i ukusna

Sve vrste tikava imaju jestivu koru, iako su neke tvrđe. Najbolji trik je ispeći je s maslinovim uljem i malo soli – dobit ćete grickalicu bogatu vlaknima, savršenu kao dodatak čorbama ili salatama.

6. Kora krastavca skriva najviše hranjivih tvari

Kora krastavca je bogata vlaknima i hlorofilom. Dok je unutrašnjost gotovo pa voda, upravo je kora ta koja daje nutritivnu vrijednost. Operite krastavce i jedite ih s korom – ili ih cijedite s njom za više koristi.

Zadržite koru i učinite svom tijelu uslugu

Sljedeći put kad pripremate obrok, razmislite dvaput prije nego posegnete za gulilicom ili nožem. Kora nije samo otpad – ona je izvor zdravlja, posebno za vaša crijeva. Istraživanja potvrđuju da vlakna iz kore podržavaju probavu, pomažu u mršavljenju i smanjuju glikemijski indeks hrane.