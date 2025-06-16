Matična mliječ: Efikasna u liječenju neplodnosti

Veliki je broj različitih dodataka prehrani koji mogu pomoći i kod muškog i kod ženskog steriliteta, a matična mliječ jedan je od prvih izbora jer, bez obzira na nedostatak kliničkih istraživanja, neplodni parovi često svjedoče o poboljšanju kvalitete jajašaca i poboljšanju broja i kvalitete spermatozoida. U liječenju neplodnosti parovi obično isprobavaju sve dostupne metode, ali treba znati da su ključni faktori za uspješno djelovanje matične mliječi kvalitet preparata, doza i dužina korištenja.

Šta je matična mliječ?

Matična mliječ je mliječna izlučevina žlijezdi koje se nalaze na glavi pčele (Apis mellifera). Sastav joj varira od geografskog područja i klimatskih uvjeta, ali prosječno sadrži 60-70 posto vode, 12-15 posto proteina, 10-16 posto šećera, 3-6 posto lipida te 2-3 posto mikronutrijenata kao što su vitamini, neki minerali i slobodne masne kiseline. Sadrži vitamine B grupe, vitamine A, C, D i E, enzime, aminokiseline i 10-HDA – rijetku nezasićenu masnu kiselinu koju proizvode samo pčele, a za koju se smatra da posjeduje antitumorsku aktivnost.

Matična mliječ u prirodi služi za rast, razvoj i prehranu matice, ali i prehranu larvi. Matica koja se hrani matičnom mliječi naraste dva puta veća i teža od obične pčele, živi 40 puta duže od obične pčele i proizvodi i više od 2.000 jajašaca na dan.

Jedinstven preparat prirode

Radi se zaista o jedinstvenom preparatu prirode, pa ipak, provedeno je premalo naučnih istraživanja, pogotovo onih povezanih s antitumorskom aktivnosti i pospješivanjem plodnosti, da bi se sa sigurnošću moglo potvrditi njeno djelovanje.

Matična mliječ se koristi kod astme, alergijskog rinitisa, problema s jetrom, pankreatitisom, nesanicom, PMS-om, čirevima na želucu, bubrežnim bolestima, frakturama kosti i kod hiperlipidemije. Također se koristi kao adaptogen, za pomlađivanje i poboljšanje rada imunološkog sistema. Lokalno, koristi se u njezi kože i za rast kose.

Naučni dokazi

U svojoj knjizi „Infertility cure“, američka stručnjakinja za plodnost dr. Randine Lewis opisala je nekoliko studija u kojima je matična mliječ pomogla kod neplodnosti. Parovi kojima je na savjetovanju preporučila matičnu mliječ u prirodnom tretmanu neplodnosti svjedoče o odličnim rezultatima povezanim s kvalitetom jajašaca, brojem i pokretljivosti spermija, uravnoteženjem menstrualnog ciklusa, povećanjem snage i izdržljivosti, redukcijom stresa i povećanjem libida.

Međutim, radi se o jednoj kombinaciji različitih prirodnih pristupa liječenju neplodnosti koji uključuju promjenu prehrane, životnih navika, fitoterapijske i aromaterapijske tretmane, druge dodatke prehrani te bi bilo neozbiljno tvrditi da se radi isključivo o matičnoj mliječi.

Kvalitet, doza i dužina korištenja

Matična mliječ zaista može biti korisna, međutim, kao i kod drugih prirodnih preparata koji spadaju pod kategoriju dodataka prehrani – problem je u kvaliteti pripravka i u doziranju matične mliječi. A naročito u cijeni.

Ako se odlučite na ovaj način prirodnog liječenja neplodnosti – morate biti spremni na izdvajanje određene svote novca jer – matična mliječ je skupa. Radi se o jednom od najskupljih prirodnih preparata i ako je želite uzimati u ispravnoj dozi, morat ćete izdvojiti značajnu svotu.

Na tržište dolazi kao svježa matična mliječ koja se mora čuvati na niskoj temperaturi, liofilizirana (zamrznuta, u obliku praška), potom u obliku 50 posto alkoholne otopine ili pomiješana s medom (tu se najčešće nalazi u vrlo niskim dozama). Radi se o izuzetno osjetljivom produktu koji se vrlo brzo kvari ako se nađe na povišenim temperaturama te se, sigurnosti i praktičnosti radi, sve češće preporučuje uzimanje zamrznute, liofilizirane matične mliječi. Kod liofilizirane matične mliječi se na vrlo niskim temperaturama (od -30 do -60°C) vakuumom oduzima voda, a mliječ se pretvara u praškastu supstancu u kojoj su očuvane sve aktivne tvari i koje se, u kontaktu sa slinom, ponovno aktiviraju.

Zbog sigurnosti doziranja najčešće se preporučuje liofilizirana matična mliječ, ovisno o težini problema, u dozi od jedan do dva grama dnevno, odnosno, dva puta po 500 mg - 1 g dnevno – isključivo na prazan želudac. Ako želite uzimati svježu matičnu mliječ – omjer je 1:3, što znači da biste trebali dnevno uzeti 3-6 g svježe matične mliječi kod liječenja neplodnosti (i kod težih bolesti).

Svježa matična mliječ čuva se isključivo u dubokom zamrzavanju

U kojem je god obliku uzimali, svježu ili liofiliziranu, matičnu mliječ stavljate pod jezik i pustite da se tako apsorbira i direktno uđe u cirkulaciju.

Važno je i reći da je za prve ozbiljnije rezultate u liječenju neplodnosti potrebno pričekati nekoliko mjeseci te da, zbog visokih troškova koji prate jednu takvu terapiju, mnogi parovi odustanu upravo nakon prvih mjesec-dva korištenja. Kod liječenja neplodnosti, minimalno vrijeme uzimanja je tri mjeseca, tako da i to imate na umu ako se odlučite za ovu vrstu terapije.