Ravan stomak poslije četrdesete: Dostižan je pomoću ove 4 najbolje vježbe

Svi smo sigurno saglasni u jednom: zaista je jako teško ostati u dobroj formi s tako mnogo svakodnevnih obaveza, a čini se da je to svake godine sve teže i teže, posebno kada je riječ o predjelu struka.

Međutim, uz sasvim malo truda (svega deset minuta dnevno), možete vidjeti veoma veliku razliku! Nevjerovatno je kako će vaše tijelo brzo reagovati, a ove vježbe možete raditi kod kuće, u udobnosti svog doma, ali i vani.

Da li ćete nakon ovih vježbi imati struk kao što ste imali u dvadesetima? Naravno da nećete i sasvim je apsurdno očekivati takvo nešto. Ali, da li ćete bolje izgledati i bolje se osjećati? Apsolutno!

Svaku od sljedećih vježbi radite po 45 sekundi te odmarajte po 30 sekundi između vježbi. Kada sve vježbe uradite jednom, ponovite ih još jednom.