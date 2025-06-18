Ravan stomak poslije četrdesete: Dostižan je pomoću ove 4 najbolje vježbe

Svi smo sigurno saglasni u jednom: zaista je jako teško ostati u dobroj formi s tako mnogo svakodnevnih obaveza, a čini se da je to svake godine sve teže i teže, posebno kada je riječ o predjelu struka.
Međutim, uz sasvim malo truda (svega deset minuta dnevno), možete vidjeti veoma veliku razliku! Nevjerovatno je kako će vaše tijelo brzo reagovati, a ove vježbe možete raditi kod kuće, u udobnosti svog doma, ali i vani.
Da li ćete nakon ovih vježbi imati struk kao što ste imali u dvadesetima? Naravno da nećete i sasvim je apsurdno očekivati takvo nešto. Ali, da li ćete bolje izgledati i bolje se osjećati? Apsolutno!
Svaku od sljedećih vježbi radite po 45 sekundi te odmarajte po 30 sekundi između vježbi. Kada sve vježbe uradite jednom, ponovite ih još jednom.
Trbušnjaci
Lezite na leđa sa savijenim koljenima i stopalima postavljenim ravno na podu. Ako će vam biti lakše, možete postaviti manju loptu za vježbanje (ili urolani peškir) ispod lopatica, te šake stavite iza glave tako da su vam laktovi opruženi u stranu. Nakon toga glavu i grudi podignite nekoliko centimetara (kao što biste radili obični trbušnjak). Vratite se nazad i odmah ponovite.
Rotacija
Lezite na leđa sa savijenim koljenima te ih podignite iznad kukova. Manju loptu za vježbanje (ili urolani peškir) uzmite u ruke. Podižite se tako da desni lakat približite podu. Vratite se u početni položaj i isto uradite na suprotnu stranu. Nastavite naizmjenično raditi vježbu.
Podizanje tijela
Lezite na leđa, a noge ispravite i podignite ih da napravite ugao od 90 stepeni. Ruke ispružite ravno iznad glave. Korisite trbušne mišiće da biste gornji dio tijela i ruke podigli iznad glave. Spustite se i ponovite.
Spuštanje nogu
Lezite na leđa s ispruženim nogama. Ruke stavite pored tijela, sa laktovima opruženim u stanu. Podignite noge da napravite ugao od 90 stepeni, a onda ih spuštajte za oko 45 stepeni. Vratite ih nazad na početni ugao. Ponavljajte.