Vrijeme je za godišnji: Ovih 7 stvari treba da uradite prije odmora

Kad krećemo na posao, putovanje, a pogotovo godišnji odmor, svi sigurno dva puta provjerimo da li su šporet i pegla isključeni, ali evo šta još treba da uradite prije nego što krenete na zasluženi odmor.

1. Pospremite stan

Čišćenje nikome nije prioritet prije putovanja jer ionako želimo da se odmorimo od svakodnevnih obaveza, ali povratak s odmora bit će mnogo ljepši ako prije puta odradimo nekoliko poslova. Iz frižidera izbacite sve namirnice kojima rok trajanja ističe prije nego što se vratite i koje su načete. Operite prljavi veš i posuđe i ne zaboravite da iznesete smeće.

2. Platite račune

Na odmoru ćete se istrošiti i više nego što ste planirali, pa je pametno na vrijeme obaviti plaćanje važnih računa, naročito ako to niste uradili prošlog mjeseca.

3. Javite bliskoj osobi da putujete

Prije odmora bilo bi dobro da neku osobu od povjerenja obavijestite o odlasku. Ako putujete na duže vrijeme, poželjno je da neko povremeno obiđe vaš dom.

4. Sakrijte vrijedne predmete

Provalnici obožavaju ljeto, jer je tada mnogo ljudi odsutno iz mjesta stanovanja. Ako neko i provali u vaš dom dok ste na putu, ne možete mnogo uraditi (osim da provalu prijavite policiji), ali ipak možete otežati posao provalnicima. Vrijedne predmete sakrijte, sklonite iz vidokruga, nemojte ih ostaviti na vitrinama ili negdje na dohvat ruke.

5. Ne zatvarajte sve roletne

To je prvi znak provalnicima da niste tu. Stručnjaci preporučuju da na dijelu prozora s kojeg pogled pada na televizor, kompjuter ili druge vrijedne uređaje spustite roletne, a da ih na prozorima kuhinje i kupatila ostavite potpuno ili djelimično otvorene. Tako stvarate iluziju da ste kod kuće.

6. Isključite električne uređaje

Televizor, razne plejere, kompjuter, mašinu za veš i posuđe i šporet ne zaboravite da isključite iz struje kad krenete na odmor.

7. Kućne ljubimce ostavite u dobrim rukama

Ponekad jednostavno ne možemo da vodimo svoje ljubimce na godišnji odmor. U tom slučaju moramo pronaći osobu koja će se dobro brinuti o njima. Svako ljeto mediji su puni priča o vlasnicima koji svoje pse, mačke i ostale ljubimce ostavljaju na ulici prije putovanja ili ih danima ostavljaju zatvorene u stanu ili kući. Naša dužnost je da se brinemo o životinji koju smo doveli u svoj dom, zato se prije odmora obratite prijateljima ili komšijama kod kojih biste mogli zbrinuti ljubimca dok vas nema. A postoje i hoteli/smještaji u koje možete ostaviti ljubimce.