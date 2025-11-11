Melanom: Javlja se najčešće na 2 mjesta, a simptomi nisu samo na tijelu, neki liče i na koronu

Simptomi melanoma - raka kože - zavise od tipa: bazalni karcinom se razvija kod pacijenata koji su se redovno izlagali suncu, ali je karcinom bijel, djeluje kao da ima "voštanu" površinu ili izgleda malo udubljen. Moguće je i da površina na koži bude crvenkasta, da ranica ne zarasta ili zaraste pa se ponovo otvori.

Skvamozni karcinom nastaje tamo gde je koža već oštećena, pa je površina hrapava, mjesto je tvrdo, a može doći i do krvarenja.

Novi madež

Gotovo polovina melanoma počinje nekim novim madežom koji ne izgleda normalno - često ima neravne ivice, nije simetričan, ima različite boje na sebi. Međutim, melanom se može proširiti i na neke dalje dijelove tijela i tada može izazvati razne simptome koje ne dovodimo u vezu s rakom kože.

Ako je karcinom u blizini pluća, može se pojaviti osjećaj teškoće u disanju, kao kratak dah koji imaju oboljeli od koronavirusa. Melanom može da dovede i do tegoba kao što su glavobolja ili teškoće s vidom.

Pratite sve promjene na tijelu

Veoma je važno da pratite sve promjene na tijelu i ako uočite bilo šta što podsjeća na opisane mrlje, fleke ili madeže, obavezno se javite na pregled kod ljekara. Prema statistikama, melanomi se kod žena najčešće javljaju na nogama, a kod muškaraca na leđima. Mnogo rjeđe će se rak kože javiti na dijelovima tijela koji su dobro zaštićeni od sunca - naprimjer, na koži glave, ali i to nije isključeno.