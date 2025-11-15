Najgora hrana za hormone nakon četrdesete: Četiri ključna krivca

Ulazak u četrdesete donosi niz promjena, a hormonske oscilacije često postaju sve češće. Smanjenje estrogena i progesterona može izazvati valunge, noćno znojenje i nagle promjene raspoloženja. Iako prehrana ne može ukloniti sve neugodne simptome, stručnjaci se slažu da izbjegavanje određenih namirnica može značajno olakšati prilagodbu na ovo razdoblje i podržati stabilniju hormonalnu ravnotežu, piše SheFinds.

Prerađena hrana

Slatkiši, brza hrana, čips, zaslađeni napici i drugi prerađeni proizvodi među glavnim su krivcima za intenzivnije simptome menopauze. Preradom se gube važni nutrijenti i vlakna, a nagli porast inzulina može dovesti do dodatnih valunga i promjena raspoloženja.

Kofein i alkohol

Kafa i čaša vina mnogima su dio svakodnevice, ali kofein i alkohol vrlo često izazivaju valunge. Alkohol remeti regulaciju estrogena i šećera u krvi, dok kofein stimulira nervni sistem i može potaknuti vazomotorne simptome, medicinski naziv za valunge. Kao blaže alternative navode se biljni čajevi, kafa bez kofeina ili ledena mača.

Zasićene i trans masti

Pržena hrana, industrijska peciva, prerađeno meso i margarin bogati zasićenim i trans mastima negativno utiču na hormone. Zdravije je birati nemasne izvore proteina, ribu, orašaste plodove i maslinovo ulje, jer podržavaju stabilniji nivo hormona bez dodatnog opterećenja za organizam.

Začinjena hrana

Iako se to na prvi pogled ne čini logičnim, ljuta i izrazito vruća hrana ili napici mogu biti direktni okidači za valunge. Umjesto izrazito začinjenih jela i kipućih napitaka, preporučljivo je birati blaže začine i napitke koji se poslužuju na umjerenoj temperaturi.

S osviještenim izborom hrane i umjerenim pristupom, tijelo ima veću šansu zadržati hormonalnu ravnotežu i ublažiti neugodne simptome koji prate ovo životno razdoblje, piše SheFinds.