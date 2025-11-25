Želite ravniji trbuh: Uvedite ovu jednu, jednostavnu naviku

Mnogima je ravan trbuh jedan od glavnih ciljeva, a dobra je vijest da stručnjaci ističu kako postoji jednostavna navika koju je lako uvrstiti u svakodnevnu rutinu, a koja može pomoći u smanjenju nadutosti, poboljšanju probave i dugoročno utjecati na izgled trbuha.

Postoje načini

Treneri naglašavaju da ne postoji način da se masnoća skida samo s jednog dijela tijela, uključujući trbuh. Ipak, kombinacija zdravih navika može doprinijeti smanjenju ukupne masnoće, što se odražava i na oblik trbuha. Uz to, određene aktivnosti mogu smanjiti nadutost i poboljšati probavu, što također ima vidljiv učinak na njegov izgled.

Trener Kejt Hodžs (Keith Hodges) preporučuje šetnju nakon jela kao jednu od najboljih navika.

- Šetnja potiče protok krvi, što stimulira probavni sustav i ubrzava probavu - rekao je za Parade.

Osim što poboljšava probavu, šetnja nakon jela može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi i potaknuti potrošnju kalorija.

Najbolji rezultati

Preporučeno trajanje ovisi o vašoj kondiciji i savjetu liječnika. Stričnjaci navode da već 10 do 20 minuta može donijeti korist, dok je za neke osobe idealno i do 30 minuta, osobito ako žele dugoročni gubitak masnoće. Šetnja nakon svakoga obroka donosi najbolje rezultate, no i jedna dnevno može biti korisna.

Ako želite pojačati učinak šetnje, jedan od načina kako to možete učiniti je šetnja uz brdo, savjetuje trenerica Holi Rozer (Holly Roser).