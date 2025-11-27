Začepljen nos: Skriveni razlog o kojem niko ne razmišlja

Buđenje sa začepljenim nosom i neugodnom sluzi u grlu mnoge odmah navede na pomisao da počinje prehlada. Ipak, uzrok je često mnogo jednostavniji: način na koji spavamo i uslovi u prostoru u kojem provodimo noć.

Jutarnja začepljenost najčešće nastaje jer se sluz tokom ležanja nakuplja u sinusima i polako sliva niz grlo. Bez pomoći gravitacije, sinusi se ne prazne kao tokom dana, pa se javlja osjećaj knedle, promuklost, kašalj ili grebanje u grlu.

Skriveni okidači

Veliki broj slučajeva jutarnjeg rinitisa povezan je s alergenima u spavaćoj sobi. Grinje, pelud, i životinjske dlake lako se zadržavaju u jastucima, madracu i tepihu. Svako okretanje u snu podiže sitne čestice u zrak, a one potom završavaju u vašem nosu.

Rješenje je jednostavno: redovno pranje posteljine u vrućoj vodi, antialergijske navlake, kao i dobro provjetravanje prostorije — ali sa zatvorenim prozorima tokom dana kada je koncentracija peludi visoka.

Osjećaj začepljenosti može biti i posljedica refluksa (GERB-a). Kada se kiselina iz želuca u ležećem položaju podigne prema grlu, može iritirati sluznicu i otežati disanje. Sličan efekat mogu imati i suh zrak u grijanim prostorijama, dim cigareta ili hormonalne promjene.

Spavanje na leđima uz blago povišenu glavu može pomoći da se sinusi bolje prazne tokom noći. Važno je i unositi dovoljno tečnosti, jer dehidracija čini sluz gušćom i teže prolaznom.

Brza rješenja

Kao nekoliko jednostavnih rješenja mogu poslužiti: inhalacija parom, eterično ulje eukaliptusa za lakše disanje, ispiranje nosa fiziološkom otopinom, ovlaživač zraka u spavaćoj sobi, topli napici i topli oblozi za sinuse.

Ako tegobe traju duže od tri sedmice ili ih prate povišena temperatura, bol i gust, obojen sekret, moguće je da se radi o sinusitisu, devijaciji septuma, polipima ili bakterijskoj infekciji. U tom slučaju, preporučuje se posjet ljekaru.