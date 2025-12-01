Prepoznajte hormonalne probleme prije nego postanu ozbiljni

Disbalans hormona može uzrokovati niz problema, od nadutosti i razdražljivosti do promjena raspoloženja i apetita – a prepoznavanje ovih znakova na vrijeme izuzetno je važno.

Jedan od najčešćih simptoma hormonskog disbalansa su promjene u apetitu i tjelesnoj težini. Pad nivoa estrogena može izazvati osjećaj tuge i razdražljivosti, zbog čega neki ljudi imaju potrebu da jedu više. Ovakve promjene utječu i na nivo leptina, hormona koji reguliše osjećaj gladi.

Štitna žlijezda, sa druge strane, kontroliše brzinu kojom tijelo pretvara hranu u energiju, kao i brzinu otkucaja srca i tjelesnu temperaturu. Ako proizvodi previše hormona ili ih premalo, to može dovesti do neočekivanih promjena tjelesne težine.

Jasni pokazatelji

Većina žena dobiva menstruaciju svakih 21 do 35 dana, a ako menstruacija često kasni ili izostane, može uputiti na to da je nivo hormona estrogena i progesterona previsoka ili preniska.

Ako ne spavate dovoljno ili vam je kvalitet sna loš, hormoni mogu biti krivac. Progesteron, hormon koji oslobađaju jajnici pomaže vam da zaspite. Nivoi ovog hormona tokom menstrualnog ciklusa variraju, a kada opadnu mogu stvoriti poteškoće sa spavanjem. Niski nivoi estrogena mogu pokrenuti temperaturu i noćno znojenje, što također može narušiti miran san.

Pojava akni tokom i prije menstruacije je normalna. Međutim, uporne akne koje ne odlaze niti nakon menstruacije mogu biti simptom problema s hormonima. Višak androgena, “muških” hormona koje imaju i muškarci i žene može uzrokovati pretjerani rad lojnih žlijezda. Androgeni također utječu na stanice kože u i oko folikula dlake, a obje pojave mogu začepiti vaše pore i uzrokovati akne.

Promjene u nivou hormona mogu učiniti kožu suhom. To se posebno može desiti tokom menopauze kada se koža prirodno počinje stanjivati i ne može zadržati iste količine vlage kao nekad. Problem sa štitnjačom također može biti uzrok suhe kože.

Umor je jedan od najčešćih simptoma hormonalne neravnoteže. Višak progesterona može vas uspavati, a ako štitnjača proizvodi premalo hormona može dodatno iscrpiti vašu energiju.

Ako se budite oznojeni, nizak nivo estrogena može biti uzrok. Kod mnogih žena se noćno znojenje javlja na početku menopauze. Ipak, i drugi problemi s hormonima mogu uzrokovati isti problem.

Stručnjaci se slažu da pad hormona ili brze promjene u njihovim nivoima mogu uzrokovati promjene raspoloženja i tugu, kao i teške glavbolje.

Rješenje postoji

Iako hormonske promjene mogu izgledati zbunjujuće i ponekad frustrirajuće, važno je slušati svoje tijelo i prepoznati signale koje šalje. Redovni pregledi kod ljekara, uravnotežena prehrana, kvalitetan san i umjerena fizička aktivnost mogu značajno pomoći u održavanju hormonalne ravnoteže. Pravovremenim reagovanjem i brigom o sebi, moguće je ublažiti simptome, poboljšati energiju i raspoloženje te očuvati opće zdravlje.