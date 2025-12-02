  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

FORMULA JE JEDNOSTAVNA

Uskoro puni 100 godina, a otkriva dvije tajne koje ga čine vječito mladim

Zasluge pripisuje i supruzi Arlin, koja je 54 godine mlađa od njega

Dick Van Dyke uskoro puni 100 godina. AP

A. P.

2.12.2025

Dobitnik brojnih glumačkih nagrada iskreno otkriva kako se nosi sa starošću i što izbjegava kako bi ostao sretan i zahvalan – i nikada se ne budi loše volje.

Legenda filmskih mjuzikala "Mary Poppins" i "Chitty Chitty Bang Bang", Dik Ven Dajk (Dick Van Dyke), uoči svog stotog rođendana otkrio je što smatra tajnom dugovječnosti. Američki glumac, koji 13. decembra navršava 100 godina, u novom je intervjuu izjavio da je tokom života uspješno izbjegavao dvije stvari: ljutnju i mržnju. Upravo to, kaže, "drži ga na nogama".

Optimističan pogled

Kako ističe, nikada nije uspio "stvoriti istinski osjećaj mržnje", a svojih 99 godina pripisuje vedrom, optimističnom pogledu na svijet.

- Uvijek sam smatrao da ljutnja izjeda čovjeka iznutra, kao i mržnja - rekao je za časopis People te dodao: 

- Postojale su stvari koje nisam volio i ljudi s kojima se nisam slagao, ali nikada nisam osjetio onu vrstu ‘usijane’ mržnje. 

Svoj dug život pripisuje i supruzi Arlin (Arlene), koja je 54 godine mlađa od njega.

- Naša trajna romansa najvažniji je razlog zašto se nisam pretvorio u osamljenog, ogorčenog starca. Arlin je upola mlađa od mene, a ja se uz nju osjećam kao da imam dvije trećine svojih godina, što je već puno reći - napisao je u svom zdravstvenom dnevniku za The Times.

Loša volja

Glumac, koji se prošle godine pojavio i u muzičkom spotu benda Coldplay, i dalje zrači mladenačkim entuzijazmom.

- Za nekoga ko ima 100 godina, osjećam se stvarno dobro. Nekad imam više energije, nekad manje, ali nikada se ne probudim loše volje. Osjećam se kao da mi je 13 - zaključio je. 

# GLUMAC
# GODINE
# MLADOLIKOST
# DICK VAN DYKE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.