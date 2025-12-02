Uskoro puni 100 godina, a otkriva dvije tajne koje ga čine vječito mladim

Dobitnik brojnih glumačkih nagrada iskreno otkriva kako se nosi sa starošću i što izbjegava kako bi ostao sretan i zahvalan – i nikada se ne budi loše volje.

Legenda filmskih mjuzikala "Mary Poppins" i "Chitty Chitty Bang Bang", Dik Ven Dajk (Dick Van Dyke), uoči svog stotog rođendana otkrio je što smatra tajnom dugovječnosti. Američki glumac, koji 13. decembra navršava 100 godina, u novom je intervjuu izjavio da je tokom života uspješno izbjegavao dvije stvari: ljutnju i mržnju. Upravo to, kaže, "drži ga na nogama".

Optimističan pogled

Kako ističe, nikada nije uspio "stvoriti istinski osjećaj mržnje", a svojih 99 godina pripisuje vedrom, optimističnom pogledu na svijet.

- Uvijek sam smatrao da ljutnja izjeda čovjeka iznutra, kao i mržnja - rekao je za časopis People te dodao:

- Postojale su stvari koje nisam volio i ljudi s kojima se nisam slagao, ali nikada nisam osjetio onu vrstu ‘usijane’ mržnje.

Svoj dug život pripisuje i supruzi Arlin (Arlene), koja je 54 godine mlađa od njega.

- Naša trajna romansa najvažniji je razlog zašto se nisam pretvorio u osamljenog, ogorčenog starca. Arlin je upola mlađa od mene, a ja se uz nju osjećam kao da imam dvije trećine svojih godina, što je već puno reći - napisao je u svom zdravstvenom dnevniku za The Times.

Loša volja

Glumac, koji se prošle godine pojavio i u muzičkom spotu benda Coldplay, i dalje zrači mladenačkim entuzijazmom.

- Za nekoga ko ima 100 godina, osjećam se stvarno dobro. Nekad imam više energije, nekad manje, ali nikada se ne probudim loše volje. Osjećam se kao da mi je 13 - zaključio je.