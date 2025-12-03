Migrene ne dolaze bez razloga: Naučnici otkrili skriveni okidač koji zanemarujemo

Nova studija je pokazala da ukoliko želite izbjeći migrene, možda je najbolje držati se rutine.

Naime, svaku veću promjenu u dnevnom rasporedu povezali su s većim rizikom od napada migrene u sljedećih 12 – 24 sata, izvještavaju istraživači u časopisu JAMA Network Open.

Primjeri ovakvih iznenađenja mogu biti previše hrane ili pića, kasno ostajanje budnima, stresni događaji, neočekivane dobre ili loše vijesti ili nagle promjene raspoloženja. Sve to može “iznenaditi” vaš organizam i povećati šanse za migrenu sljedeći dan.

Uključivanje praćenja iznenađenja u alate za predviđanje migrene moglo bi ljudima pružiti efikasniju i personaliziranu strategiju za upravljanje rizikom od glavobolje, zaključuje tim istraživača s Harvard Medical Schoola.

Rezultati studije

Studija je pratila 109 osoba s migrenama od aprila 2021. do decembra 2024. Sudionici su vodili dnevnik u kojem su bilježili napade migrene i moguće okidače. Istraživači su potom izračunali prosjek okidača za svaku osobu i analizirali dane kada je došlo do iznenađujućih odstupanja od uobičajenog obrasca.

Rezultati su pokazali da “iznenađujući” događaji povećavaju rizik od migrene za 56 % u roku od 12 sati i za 88 % u roku od 24 sata, nakon što su u obzir uzeti drugi faktori i razlike među sudionicima.

Rezultati pokazuju da odstupanja u svakodnevnim iskustvima mogu predvidjeti rizik od migrene u bliskoj budućnosti, navode istraživači.

- Mnoge migrene povezane su s pretjeranom osjetljivošću na promjene u okolišu. Naš organizam održava homeostazu – pravu količinu hrane, sna i tekućine. Migrena može biti alarm koji se aktivira kada dođe do poremećaja- ističe dr. Noah Rosen, direktor Northwell Headache Centra u Njujorku.

Specifični okidači

Samo 70 % osoba s migrenama uspjelo je identificirati specifične okidače jer često traže konkretne događaje, a ne odstupanja od normalnog, objašnjava dr. Rosen. Neočekivani događaji uključuju stresne situacije, svađe, traumatične doživljaje ili iznenadne dobre i loše vijesti koje ometaju uobičajene aktivnosti.

Istraživači preporučuju da buduće studije istraže bolje metode praćenja “iznenađujućih” događaja, što bi moglo pomoći osobama s migrenama da se pripreme za nadolazeći napad.