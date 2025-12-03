Počnite prije prvog januara: Tijelo i um zahvalit će vam se višestruko

Trening nikad nije trebao čekati prvi januar, ponedjeljak ili "bolji period". Istina je jednostavna — najbolji trenutak da krenete je onaj u kojem ste upravo sada.

Ne treba vam savršen plan, skupa oprema niti sat vremena slobodnog vremena. Dovoljno je samo donijeti jednu malu odluku: danas ću učiniti nešto dobro za sebe.

Krenite lagano. Petnaest minuta šetnje, kratko istezanje, nekoliko osnovnih vježbi u dnevnoj sobi. Važno je da pokrenete tijelo, a sve poslije toga postaje lakše.

Motivacija će doći kad počnete vidjeti prve male promjene: više energije, bolji san, manje stresa. Ali ne čekajte motivaciju da biste krenuli; neka vas pokrene želja da budete bolja verzija sebe nego jučer.