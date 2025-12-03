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VAŽNOST TRENINGA

Počnite prije prvog januara: Tijelo i um zahvalit će vam se višestruko

Motivacija će doći kad počnete vidjeti prve male promjene

Važnost treninga. Pexels

A. P.

3.12.2025

Trening nikad nije trebao čekati prvi januar, ponedjeljak ili "bolji period". Istina je jednostavna — najbolji trenutak da krenete je onaj u kojem ste upravo sada.

Ne treba vam savršen plan, skupa oprema niti sat vremena slobodnog vremena. Dovoljno je samo donijeti jednu malu odluku: danas ću učiniti nešto dobro za sebe.

Krenite lagano. Petnaest minuta šetnje, kratko istezanje, nekoliko osnovnih vježbi u dnevnoj sobi. Važno je da pokrenete tijelo, a sve poslije toga postaje lakše.

Motivacija će doći kad počnete vidjeti prve male promjene: više energije, bolji san, manje stresa. Ali ne čekajte motivaciju da biste krenuli; neka vas pokrene želja da budete bolja verzija sebe nego jučer.

Zapamtite, dosljednost je jača od savršenstva. Počnite danas. Vaše buduće "ja" bit će vam zahvalno.

# TRENING
# ZDRAVLJE
# MOTIVACIJA
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