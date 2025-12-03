  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

OBRATITE PAŽNJU

Jedna greška sve kvari: Navika koja potajno usporava metabolizam

Ono što činimo neposredno prije odlaska u krevet može značajno utjecati na način na koji tijelo troši energiju

Navika koja potajno usporava metabolizam. Unsplash

A. P.

3.12.2025

Čak i kada smo uvjereni da smo učinili sve za svoje zdravlje — od treninga do uravnoteženih obroka, neke naizgled bezazlene navike mogu nas nesvjesno sabotirati. Metabolizam ne prestaje raditi dok spavamo, pa i ono što činimo neposredno prije odlaska u krevet može značajno utjecati na način na koji tijelo troši energiju.

Liječnici upozoravaju na jednu čestu grešku

– Mnogi jedu neposredno prije spavanja, kada je metabolizam na najnižoj razini, pa se kalorije lakše skladište u mast -  objašnjava dr. Feliks Špigel (Felix Spiegel).

Rješenje uključuje nekoliko jednostavnih, ali važnih promjena. Dr. Špigel savjetuje prestanak unosa hrane najmanje četiri sata prije odlaska na spavanje. Uz to preporučuje obroke bogate proteinima i vlaknima, poput puretine, povrća i cjelovitih žitarica, jer takva kombinacija produžuje osjećaj sitosti i sprječava noćne napade gladi.

Važno je i prepoznati razliku između stvarne gladi i emocionalnih okidača poput stresa, dosade ili navike. Stručnjaci savjetuju kratku pauzu i nekoliko dubokih udisaja prije nego što posegnemo za kasnonoćnim zalogajem — često je taj trenutak dovoljan da shvatimo da zapravo nismo gladni.

Ako ipak osjetimo pravu fizičku glad, najbolje je odlučiti se za lagan, balansiran obrok bez šećera, poput sendviča s puretinom na integralnom hljebu. A dodatni plus za metabolizam je kratka šetnja nakon večere, koja pomaže probavi i smanjuje žudnju za kasnim grickalicama. 

# NAVIKE
# ZDRAVLJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.