Jedna greška sve kvari: Navika koja potajno usporava metabolizam

Čak i kada smo uvjereni da smo učinili sve za svoje zdravlje — od treninga do uravnoteženih obroka, neke naizgled bezazlene navike mogu nas nesvjesno sabotirati. Metabolizam ne prestaje raditi dok spavamo, pa i ono što činimo neposredno prije odlaska u krevet može značajno utjecati na način na koji tijelo troši energiju.

Liječnici upozoravaju na jednu čestu grešku

– Mnogi jedu neposredno prije spavanja, kada je metabolizam na najnižoj razini, pa se kalorije lakše skladište u mast - objašnjava dr. Feliks Špigel (Felix Spiegel).

Rješenje uključuje nekoliko jednostavnih, ali važnih promjena. Dr. Špigel savjetuje prestanak unosa hrane najmanje četiri sata prije odlaska na spavanje. Uz to preporučuje obroke bogate proteinima i vlaknima, poput puretine, povrća i cjelovitih žitarica, jer takva kombinacija produžuje osjećaj sitosti i sprječava noćne napade gladi.

Važno je i prepoznati razliku između stvarne gladi i emocionalnih okidača poput stresa, dosade ili navike. Stručnjaci savjetuju kratku pauzu i nekoliko dubokih udisaja prije nego što posegnemo za kasnonoćnim zalogajem — često je taj trenutak dovoljan da shvatimo da zapravo nismo gladni.