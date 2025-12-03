Više od genetike: Zašto misli i uvjerenja određuju zdravlje

Uvjerenja nisu samo apstraktne ideje koje utiču na našu psihu – ona postoje kao stvarni misaoni obrasci u našem tijelu. Ipak, ona nisu isto što i same misli.
Oblikuju sadržaj i strukturu naših misli, djelujući kroz stvarne elektrohemijske signale koji putuju cijelim tijelom. Utječu na svaki aspekt našeg bića – od osjećaja sreće i snage imunološkog sistema, do ravnoteže hormona, enzima i ukupne tjelesne hemije.
Tajna života
Tako uvjerenja kao misli utječu ne samo na našu psihologiju već i fiziologiju. Dr. Brus (Bruce) Lipton ističe da uvjerenja koja držimo u našem umu kreiraju biologiju i ponašanje našeg života.
Dr. Lipton poznati je američki molekularni biolog i istraživač, pionir epigenetike koji je veći dio života posvetio proučavanju matičnih stanica. Upravo je zahvaljujući njima, tvrdi, i otkrio tajnu zdravlja i života. Znanost i medicina oduvijek su nas učili da je svatko od nas isključivo odraz vlastite DNA-a, odnosno gena. Iz toga proizlazi da smo potpuno nemoćni da bilo što mijenjamo, ali to je daleko od istine, kaže dr. Lipton, prenosi Atma.
Vrhunski stručnjak je u svojim istraživanjima uočio nešto jako zanimljivo – na ljudske stanice snažno utječe okruženje, kao i naše misli i uvjerenja. U jednom od svojih brojnih istraživanja promatrao je ponašanje identičnih matičnih stanica u Petrijevoj posudi, u tri različita hemijska okruženja.
Svaka od tih skupina matičnih stanica, iako su genetski identične, razvila se u nešto drugo – ovisno o okruženjem pa su se tako u jednom okruženju matične stanice pretvorile u stanice kosti, u drugom su nastale masne stanice, a u trećem mišići. Zaključio je da nisu geni ti koji odlučuju kako će se stanica razvijati i hoće li biti bolesna ili zdrava. Važno je okruženje.
Doživljaj svijeta
- Naš organizam čini ogromna skupina od 30 triliona stanica koje rade u harmoniji. I na ponašanje svake te stanice naveliko utječu naš um i percepcija, odnosno doživljaj svijeta - kaže dr. Lipton.
Kao primjer navodi da ako svijet doživljavate kao prijateljsko mjesto, vaše stanice će primati takve signale koji će ih upućivati na otvaranje, rast i razvoj.
No, ako isti taj svijet promatrate kao neprijateljsko mjesto u kojem se neprestano od nečega morate braniti i čuvati, vaše stanice će primati signale zatvaranja pa će, umjesto da obavljaju svoje uobičajene funkcije, one sada preuzeti novu ulogu – branit će se od stresa i neprijatelja.
Utjecaj stresa
Isto tako, dr Lipton kaže da svaka stanica ima sve organe kao što ih ima i ljudsko tijelo pa tako njihove membrane imaju ulogu – mozga. Preko tih membrana one primaju signale izvana pa tako u skladu s vlastitom inteligencijom i mudrošću uključuju ili isključuju određene gene, što zatim utječe na vaše cjelokupno zdravlje.
Stres se „hrani“ vašom energijom
Mnogi danas žive neprestano pod stresom. Stres potiče lučenje hormona kortizola, koji skuplja vaše krvne žile. Tada se energija iz trbuha, koji je centar vaše vitalnosti, imuniteta i zdravlja, preusmjerava u udove koji dobivaju potpuni prioritet u situaciji "bori se ili bježi".
Budući da stanice pod stresom puno energije troše na obranu, više nema dovoljno energije. Zbog toga s vremenom organizam oslabi pa se tako stvara pogodno tlo za razne poremećaje i bolesti.
Ključ dugotrajne promjene leži u podsvjesnom umu. Pozitivne afirmacije i zakon privlačnosti često ne djeluju jer, kada postoji sukob misli, jače uvjerenje uvijek pobjeđuje. Integracijom podsvjesnog uma sa svjesnim namjerama moguće je zaista promijeniti život.
Podsvjesni um funkcioniše drugačije od svjesnog, koji je povezan s logikom, rasuđivanjem i slobodnom voljom te predstavlja našu svakodnevnu percepciju sebe.