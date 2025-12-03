Više od genetike: Zašto misli i uvjerenja određuju zdravlje

Uvjerenja nisu samo apstraktne ideje koje utiču na našu psihu – ona postoje kao stvarni misaoni obrasci u našem tijelu. Ipak, ona nisu isto što i same misli.

Oblikuju sadržaj i strukturu naših misli, djelujući kroz stvarne elektrohemijske signale koji putuju cijelim tijelom. Utječu na svaki aspekt našeg bića – od osjećaja sreće i snage imunološkog sistema, do ravnoteže hormona, enzima i ukupne tjelesne hemije.

Tajna života

Tako uvjerenja kao misli utječu ne samo na našu psihologiju već i fiziologiju. Dr. Brus (Bruce) Lipton ističe da uvjerenja koja držimo u našem umu kreiraju biologiju i ponašanje našeg života.

Dr. Lipton poznati je američki molekularni biolog i istraživač, pionir epigenetike koji je veći dio života posvetio proučavanju matičnih stanica. Upravo je zahvaljujući njima, tvrdi, i otkrio tajnu zdravlja i života. Znanost i medicina oduvijek su nas učili da je svatko od nas isključivo odraz vlastite DNA-a, odnosno gena. Iz toga proizlazi da smo potpuno nemoćni da bilo što mijenjamo, ali to je daleko od istine, kaže dr. Lipton, prenosi Atma.

Vrhunski stručnjak je u svojim istraživanjima uočio nešto jako zanimljivo – na ljudske stanice snažno utječe okruženje, kao i naše misli i uvjerenja. U jednom od svojih brojnih istraživanja promatrao je ponašanje identičnih matičnih stanica u Petrijevoj posudi, u tri različita hemijska okruženja.

Svaka od tih skupina matičnih stanica, iako su genetski identične, razvila se u nešto drugo – ovisno o okruženjem pa su se tako u jednom okruženju matične stanice pretvorile u stanice kosti, u drugom su nastale masne stanice, a u trećem mišići. Zaključio je da nisu geni ti koji odlučuju kako će se stanica razvijati i hoće li biti bolesna ili zdrava. Važno je okruženje.