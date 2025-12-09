Apstinencija od nikotina povećava osjetljivost na bol

Pušači koji odbace duhan osjećaju povećanu osjetljivost na bol tokom apstinencije, pokazuju rezultati novog istraživanja u Kini.

Žiđie Lu iz Bolnice Minhang Univerziteta Fudan i Kai Vei iz Bolnice za hirurgiju u Šangaju predvodili su tim stručnjaka koji su istražili moždanu aktivnost koja povezuje apstinenciju od nikotina i osjetljivost na bol.

Oni su otkrili da je 30 apstinencijalnih pušača imalo izmijenjeno funkcionisanje određenih oblasti mozga i povećanu osjetljivost na bol i potrebu za većim ublažavanjem bola nakon operacija u poređenju sa 30 nepušača.

Što je duže apstinencija trajala, to su oni bili osjetljiviji na bol, što je bilo povezano sa određenom regijom mozga, prenosi web stranica"Medikal ekspres".