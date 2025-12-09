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ISTRAŽIVANJE

Apstinencija od nikotina povećava osjetljivost na bol

Uočeno je da je ovaj efekat bio ograničen na određeni vremenski period

Prestanak pušenja. Facebook

A. O.

9.12.2025

Pušači koji odbace duhan osjećaju povećanu osjetljivost na bol tokom apstinencije, pokazuju rezultati novog istraživanja u Kini.

Žiđie Lu iz Bolnice Minhang Univerziteta Fudan i Kai Vei iz Bolnice za hirurgiju u Šangaju predvodili su tim stručnjaka koji su istražili moždanu aktivnost koja povezuje apstinenciju od nikotina i osjetljivost na bol.

Oni su otkrili da je 30 apstinencijalnih pušača imalo izmijenjeno funkcionisanje određenih oblasti mozga i povećanu osjetljivost na bol i potrebu za većim ublažavanjem bola nakon operacija u poređenju sa 30 nepušača.

Što je duže apstinencija trajala, to su oni bili osjetljiviji na bol, što je bilo povezano sa određenom regijom mozga, prenosi web stranica"Medikal ekspres".

Uočeno je da je ovaj efekat bio ograničen na određeni vremenski period, što podržava prethodne nalaze da osjetljivost na bol može da se vrati na normalan nivo kada apstinencija traje tri mjeseca.

Naučnici su već počeli da istražuju efikasnije mehanizme i sredstva za ublažavanje bolova kod apstinentnih pušača, kao i terapije koje u periodu apstinencije predstavljaju zamjenu za nikotin.

# BOL
# PUŠENJE
# NIKOTIN
# PUŠAČI
# APSTINENCIJA
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