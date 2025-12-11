Pečenje u grudima i kiselina nekada nisu gorušica

Povremena gorušica nakon teškog, masnog, začinjenog obroka ili odlaska u krevet odmah poslije jela, nije neuobičajena.

Ponekad, međutim, ovi simptomi izgledaju i doživljavaju se kao gorušica a zapravo su dio drugih, možda i ozbiljnijih bolesti.

1. Srčane tegobe kao maskirana gorušica

Bol u grudima zbog smanjenog dotoka krvi u srčani mišić ponekad se osjeća i opisuje kao pečenje ili nelagodnost slična gorušici. Nelagoda koja se javlja tokom fizičkog napora, praćena znojenjem ili otežanim disanjem, može da upućuje na anginu.

Posebno je važno da se na takve simptome obrati pažnja kod osoba starijih od 50 godina ili onih sa faktorima rizika poput hipertenzije ili dijabetesa.

2. Problemi sa žučnom kesom

Bol izazvan žučnim kamenom koji blokira žučni kanal često je jači od tipične gorušice.

Lokalizovan je u sredini ili gornjem desnom dijelu stomaka, a obično se javlja poslije obroka. Može biti tup, oštar ili grčevit i ne reaguje na lijekove koji smanjuju kiselinu.

3. Čir na želucu

Peptički ukus ili čir izaziva peckanje u gornjem dijelu stomaka, koje može da se širi prema grudima. Za razliku od gorušice, bol je uporniji i češće tup. Može da nastane zbog bakterijske infekcije, ali i zbog dugotrajne upotrebe antiinflamatornih ili pojedinih lijekova za osteoporozu.

4. Želudačna kila

Kada se dio želuca pomjeri iz trbušne u grudnu duplju, kiselina se lakše vraća u jednjak, stvarajući osjećaj sličan gorušici. Prate je i podrigivanje, mučnina ili bol u grudima.

U većini slučajeva problem se rješava lijekovima i promjenama životnih navika, ali i operacijom.

5. Bolesti jednjaka, uključujući i maligne

Rjeđi, ali ozbiljni uzroci simptoma nalik gorušici mogu biti promjene na jednjaku, pa i malignitet. Najčešći znak ovakvih oboljenja nije samo peckanje, već otežano gutanje ili osjećaj da hrana "zapinje".

Dugotrajna gorušica, naročito uz faktore rizika kao što su pušenje ili alkohol, zahtijeva detaljan pregled.

6. Gastropareza

Oštećenje nerava kod loše kontrolisanog dijabetesa može usporiti pražnjenje želuca.

Hrana dugo ostaje u stomaku što izaziva gorušicu, nadutost, mučninu i brzu sitost nakon jela.

7. Ezofagitis

Upala jednjaka može nastati zbog učestalog refluksa, ali i zbog korištenja određenih lijekova, posebno ako se tablete uzimaju bez dovoljno tečnosti.

U rjeđim slučajevima uzrok su infekcije ili alergijske reakcije. Pored gorušice, javlja se i otežano gutanje.

8. Pleuritis i kostohondritis

Upala ovojnice pluća (pleuritis) može dati bol koji podsjeća na gorušicu, ali postaje intenzivniji pri dubokom udahu ili pokretu.

Kostohondritis, upala hrskavice između rebara, izaziva oštar bol u predjelu grudne kosti, što se također može pogrešno protumačiti kao problem sa kiselinom.

9. Anksioznost i panični napadi

Stres i anksioznost mogu da pojačaju pečenje u grudima ili da izazovu bol koji podsjeća na gorušicu.

Kod paničnih napada se često javlja pritisak u grudima i osjećaj nedostatka vazduha, što dodatno otežava razlikovanje od gastrointestinalnih problema. Ako lijekovi za refluks ne ublažavaju tegobe, moguće je da u osnovi stoji psihološki faktor.

Ako se simptomi koji liče na gorušicu ponavljaju, ne reaguju na uobičajenu terapiju ili su praćeni alarmantnim znacima poput bola u grudima, otežanog disanja ili otežanog gutanja, važno je da se što prije obavi pregled, jer "gorušica" nekada i nije gorušica, prenosi Telegraf.