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Banana nije ista ujutro i navečer: Evo kako mijenja vaše tijelo

Osim što su ukusne i zasitne, njihov učinak na organizam može se razlikovati

Banana nije ista ujutro i navečer. Pexels

A. P.

12.12.2025

Banane su jedne od najpraktičnijih i najomiljenijih voćki na svijetu. Osim što su ukusne i zasitne, njihov učinak na organizam može se razlikovati ovisno o tome u koje ih doba dana jedemo.

Ujutro: Energetski početak dana

Mnogi dan započinju bananom – i to s dobrim razlogom. Prirodni šećeri iz banane brzo se pretvaraju u energiju, što je čini izvrsnim izborom za brzi doručak ili lagani obrok prije posla. Vlakna pomažu održati osjećaj sitosti, dok pektin potiče zdravu probavu. Za one koji treniraju ujutro, banana je posebno korisna jer lako probavljivi ugljikohidrati mogu poboljšati izdržljivost i pripremiti tijelo za fizički napor.

Popodne: Regulacija tekućine

Popodnevni pad energije nešto je što mnogi osjete, a banana može biti jednostavno i zdravo rješenje. Spoj šećera i vlakana osigurava brzo, ali stabilno povećanje energije, bez naglog pada koji često slijedi nakon konzumacije slatkiša. Uz to, kalij iz banane pomaže u regulaciji tekućine u tijelu, što doprinosi boljoj hidrataciji i općem osjećaju vitalnosti.

Navečer: Lagana pomoć pri opuštanju

Bananu je moguće jesti i navečer, osobito ako vam treba nešto što će vas umiriti i pripremiti za san. Sadrži triptofan, aminokiselinu važnu za stvaranje serotonina i melatonina – hormona koji pridonose boljem raspoloženju i kvalitetnijem snu. Magnezij i vitamin B6 dodatno opuštaju mišiće i živčani sustav. Ipak, preporučuje se izbjeći konzumaciju neposredno prije spavanja kako bi se spriječila moguća nelagoda u probavi.

Tokom vježbanja: Prirodni saveznik

Sportaši često biraju bananu prije ili nakon treninga. Prije aktivnosti pruža brzu i lako dostupnu energiju, a nakon vježbanja pomaže u obnovi mišića i nadoknadi glikogena. Kalij smanjuje rizik od grčeva, pa banana često služi kao potpuno prirodni “sportski dodatak”.

Najbolja opcija. Pexels

Ne postoji jedinstveno najbolje vrijeme za konzumaciju banane – sve ovisi o vašim potrebama i dnevnom ritmu.

Bez obzira na to kada je jedete, banana ostaje jednostavan, zdrav i svestran izbor koji može doprinijeti vašem svakodnevnom zdravlju i dobrobiti.

# PREHRANA
# ZDRAVLJE
# BANANE
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